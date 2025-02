A la Final Four

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida dejó ayer prácticamente liquidada su eliminatoria de cuartos de final de la WS Europe Cup ante La Vendéenne francés, después de su inapelable goleada por 3-8, con lo que pone pie y medio en la que sería la sexta Final Four de su historia en tan solo ocho años, de las que ha ganado tres (2018, 2019 y 2021). Los listados arrancaron con un 0-3 en apenas 10 minutos y, tras la reacción del cuadro galo, que llegó a situarse 3-4, tres tantos en los últimos dos minutos de partido dejan la vuelta en el Onze de Setembre de dentro de tres semanas en un mero trámite.

El Pons Lleida salió muy concentrado y sabiendo en todo momento lo que tenía que hacer. Suyo fue el dominio durante los primeros diez minutos, ante un cuadro francés que intentaba sobrevivir como podía en defensa. En la primera clara ocasión que tuvieron los listados, Darío Giménez no perdonó y puso el 0-1 a los tres minutos. El argentino recogió un pase y desde la media distancia cruzó la bola fuera del alcance de Arnau Serra, que vio cómo se colaba por toda la escuadra.

El tanto dio mayor posesión a los leridanos, que apenas sufrían en defensa y cuando recuperaban la bola salían rápidos al contragolpe. En uno de ellos, de nuevo Giménez firmó su doblete particular gracias a una perfecta asistencia de Jordi Badia, tras la que solo tuvo que empujar la bola al fondo de la red. Las cosas se le ponían muy de cara al Pons Lleida y aún se le pusieron mejor con el tanto de Nico Ojeda de fuerte disparo desde media distancia.

En apenas diez minutos el Pons Lleida tenía casi resuelta la eliminatoria, pero un gol con mucha fortuna de La Vendéenne 50 segundos después puso emoción al partido. El tanto llegó en una pugna entre Miguélez y Allannic que hizo que la bola saliera rebotada y se colara por debajo del cuerpo de Martí Zapater. Con el gol, La Vendéenne reaccionó y pudo recortar aún más las distancias con un más que riguroso penalti de Badia, que Thebaud falló.

El Pons Lleida acabó la primera parte encerrando de nuevo a los franceses en su parcela, pero esta vez se toparon con el meta catalán de La Vendéenne. La segunda mitad comenzó como la primera, con el cuadro listado volcado y gozando de claras ocasiones para incrementar su cuenta. Badia y Torres tuvieron el cuarto en sus manos, pero del posible 1-4 se pasó al 2-3 en apenas medio minuto, lo que tardó el exlistado Gefflot en culminar una contra. El Pons Lleida reaccionó y un minuto después Torres volvía a situar dos goles de renta (2-4).

La situación se pudo haber puesto más complicada, ya que los listados fueron castigados con dos directas en apenas tres minutos. La primera, por la exclusión, también muy rigurosa, de Nico Ojeda, y la segunda por la décima falta acumulativa. Por suerte, Zapater le adivinó las intenciones a Gefflot en el primer lanzamiento y en el segundo, Mir envió la bola a la cruceta. En plena presión local, Thebaud rompió la mala suerte y logró el 3-4 a 12 minutos del final.

Pero el Pons Lleida no se vino abajo. Retomó el mando del partido y comenzó a crear peligro. Moncusí, Miguélez y Nico Ojeda avisaron y el propio argentino dio tranquilidad marcando una directa por la exclusión de Korosec. El tanto dejó algo tocado a La Vendéenne, que empezó a bajar en su intensidad y dejó más libres a los listados, que lo aprovecharon para liquidar la eliminatoria con tres goles en los dos últimos minutos. ‘Tombita’ Torres firmó su doblete particular al aprovechar una gran asistencia de Jordi Badia, que marcaría 18 segundos después en jugada personal. El 3-8 definitivo lo firmaría Nico Ojeda con otra directa, esta vez por la décima falta local y, como en la anterior, engañó por completo a Arnau Serra. Los galos tuvieron otra directa con el tiempo ya cumplido, pero Zapater paró el lanzamiento de Thebaud.

“La eliminatoria está encarrilada, pero quedan aún 50 minutos”

Edu Amat, técnico del Pons Lleida, se mostró muy satisfecho por la victoria pero no dio por hecha la clasificación. “La eliminatoria está muy encarrilada, pero quedan 50 minutos y aún pueden pasar muchas cosas, pero creo que hemos hecho muy buen trabajo para afrontar el partido de vuelta mucho más tranquilos”, señaló. También reconoció que el primer tanto local les afectó. “No nos hemos encontrado cómodos, la pista resbalaba mucho y nos costaba jugar. Queríamos ponernos por delante en el marcador y el equipo ha salido muy bien, pero el 1-3 nos ha hecho daño porque ha sido en una jugada aislada de mala suerte y en un momento en el que no estábamos a gusto. El partido ha cambiado por completo y ellos se han adueñado de la bola. Pero con el 2-3 y el 3-4 hemos sabido reaccionar rápido y sabíamos que a nivel físico sería importante gestionar bien los últimos minutos, y cuando ellos han dado un paso atrás lo hemos aprovecho para irnos con cinco goles de margen que nos da mucha tranquilidad”, afirmó el técnico listado.

El Sporting, posible rival en semifinales

El Sporting de Portugal, vigente campeón de la Champions, tomó ventaja ayer al ganar 3-2 al Igualada y se perfila como el posible rival de los leridanos si acceden a la Final Four. El Voltregà, por su parte, ganó al Tomar portugués (4-3) después de remontar un 0-2. Otro equipo luso, el Riba d’Ave, tomó ventaja ante el Sarsana italiano.