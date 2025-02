Trámite superado

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars salvó el trámite en la pista del Raxoi, uno de los dos colistas de la OK Liga, con una victoria sin brillo (1-3), pero que le permite continuar en el grupo de perseguidores del líder Gijón, que no falló en su visita al Cerdanyola (1-4) y sigue tres puntos por encima en la tabla. El tercer triunfo consecutivo y el primero de la segunda vuelta no estuvo exento de emoción, ya que el rival compostelano quiso poner emoción en los minutos finales.

Desde los primeros instantes se apreció la superioridad individual de las jugadoras leridanas. Antón puso a prueba a la portera local y Coelho tuvo que intervenir tres veces ante los tímidos ataques de las gallegas, algo atenazadas por el nombre del equipo que tenía enfrente. Felamini también tuvo la ocasión de abrir el marcador, pero no aprovechó la superioridad en un contragolpe, mientras que Luchi Agudo también se topó con Cotelo en una jugada individual. El monólogo continuó con un disparo alto de Victòria Porta cuando estaba sola, pero a los 14 minutos el Vila-sana no desaprovechó una nueva ocasión. Victòria Porta vio a Luchi Agudo en clara ventaja sobre su defensora y el pase de la leridana se convirtió en el 0-1. Coelho volvió a aparecer antes de que Gime Gómez y Antón tuvieran dos ocasiones desviadas. Gómez repitió oportunidad y el Raxoi estuvo cerca de encontrar el empate en los últimos compases de la primera mitad.

Sad no pudo superar a Coelho en la jugada que hubiera supuesto el segundo tanto del Raxoi

El 0-1 era un resultado peligroso y el Vila-sana salió en la segunda mitad dispuesto a marcar el segundo. Gime Gómez se encontró con el palo, mientras que Victòria Porta y Felamini se encontraron con Cotelo, portera de las gallegas. El gol de la tranquilidad llegó a los 36 minutos, en una jugada muy parecida a la del primer tanto. Esta vez fue Felamini quien encontró a Victòria Porta en disposición de superar a su defensora y la leridana batió a Cotelo para establecer el 0-2. No tardó en llegar el tercero, después de que Luchi Agudo asistiera a Felamini. Con el 0-3 el partido parecía totalmente resuelto y Dai Silva estuvo cerca de marcar el cuarto. A 8:25 del final, el Raxoi pidió tiempo muerto y las gallegas intentaron dar lo mejor en los últimos instantes. Vilas, después de un error del Vila-sana en la conducción de la bola, marcó el 1-3, que se celebró intensamente en las gradas de Fontiñas. El Raxoi estuvo cerca de dar un buen susto a las leridanas, ya que en el minuto 45 Sad se quedó sola ante Coelho y falló el remate. La jugadora local tuvo una nueva ocasión a falta de dos minutos para el final, aunque el Vila-sana supo templar los nervios y llevar el partido a su terreno, logrando la victoria necesaria.

Las del Pla, que ayer no contaron con Maria Porta, disputarán la quinta jornada de la Liga de Campeones el sábado 15 en la pista del Palau, que ayer goleó en su visita al Alcalá (0-6). Retomará la OK Liga Femenina el sábado 22 recibiendo en el Municipal al conjunto madrileño.

Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, manifestó después de sumar una importante victoria que “ha sido un encuentro que hemos tenido dominado en todo momento, aunque es verdad que nos ha faltado ser más efectivas de cara a portería. Nos falta ser un poco más finalizadoras. Hay que tener más hambre a la hora de terminar las jugadas”, añadió el técnico. Rodero también señaló que “en la segunda mitad hemos estado muy bien en la recuperación de bola, con una presión muy arriba. Hemos conseguido irnos en el marcador con el segundo y tercer gol, incluso habríamos podido marcar alguno más”, remarcó. Sobre el susto que dio el Raxoi en los últimos minutos del encuentro, Lluís Rodero manifestó que “es verdad que ellas han tenido la oportunidad de marcar, pero también hemos tenido nosotras muchas ocasiones para ampliar el marcador y no las hemos convertido. Al final hemos tenido que trabajar más de lo que nos esperábamos, pero lo importante era sumar los tres puntos de la forma que fuera. No podemos dejar escapar puntos en ningún partido. Toca seguir, trabajar en los próximos encuentros y comenzar a preparar el duelo de la Liga de Campeones en la pista del Palau”, añadió el entrenador del Vila-sana. En el próximo duelo de la Champions, las leridanas buscarán atrapar a las barcelonesas en la clasificación, ya que el Palau ha sumado 9 puntos por los 6 con los que cuenta el equipo del Pla d’Urgell.