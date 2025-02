¡A dos puntos!

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona aprovechó ayer el empate en el derbi madrileño del sábado para acercarse a la cabeza de la clasificación. Goleó 1-4 al Sevilla, aunque acabó con diez por la expulsión de Fermín, y ahora se sitúa a solo dos puntos del líder de la Liga,el Real Madrid y a uno del Atlético, que es segundo. Tras una primera parte equilibrada, que acabó 1-1, el Barça exhibió su poderío ofensivo en la segunda para sumar tres puntos que le permiten meterse de pleno en la lucha por el título.

La primera acción ofensiva del Barcelona fue un excelente tiralíneas de Pedri a Lamine, que remató en escorzo hacia el segundo palo pero se topó, cuando ya corría a celebrar el gol, con la estirada de Nyland, que desvió a córner con un paradón que no hizo sino retrasar el 0-1 apenas unos segundos. Raphinha recibió desde la esquina alejado del área y centró hacia Íñigo Martínez, quien la puso en el segundo poste, donde Lewandowski marcó tras ganarle la posición a Juanlu.

En el saque de centro, Saúl salió en estampida por el costado derecho y su pase de la muerte lo convirtió Vargas en el empate (1-1).

La primera parte, que empezó a toda pastilla, no deparó más goles pero sí un fútbol espectacular, competido y plagado de alternativas en el que los barcelonistas dominaron la posesión, pudieron adelantarse con zurdazo de Koundé tras un servicio de Lamine Yamal con la espuela pero debieron agradecerle a su portero las tablas al descanso. El equipo, no obstante, perdió por lesión a Araujo, que se retiró tras recibir una dura entrada en el tobillo.

Fermín sustituyó a Gavi, renqueante, en el descanso y mandó a la red el primer balón que tocó, antes de cumplir el minuto del segundo periodo: Pedri mandó un centro teledirigido desde la esquina izquierda del área y el onubense apareció desde la segunda línea para cabecear picado ante Nyland y poner el 1-2.

El canto del cisne de los sevillistas fue un buen pase de Saúl a Sow, que cortó entre los centrales para controlar ante el portero pero cayó ante Koundé, sin que Hernández Hernández, decretara penalti. Dejó continuar la jugada que acabó con el 1-3, anotado por Raphinha con un fuerte derechazo raso que superó al portero.

Todavía con media hora por jugarse, Fermín fue expulsado tras una entrada sobre Sow. García Pimienta activó a Suso y Ejuke para tratar de aprovechar la superioridad numérica pero los minutos se desgranaron sin que el Barça pasase más apuro que un tiro lejano de Badé repelido con dificultades por Szczesny.

Pese a jugar con uno menos, los hombres de Hansi Flick redondearon la goleada en el último minuto del tiempo reglamentado gracias a Eric García, muy sobrio en el rato que actuó como pivote y oportunista para cabecear solo en el segundo palo una falta lateral y cerrar el partido con un 1-4, que permite al equipo sumar tres puntos de oro y discutirle el liderato a un Madrid más preocupado por los arbitrajes que por lo que sucede en el terreno de juego.

El título, esta temporada, es cosa de tres y, con muchas jornadas por delante, estan separados por dos puntos.

El Espanyol dejó escapar una buena oportunidad para alejarse del descenso, pero fue víctima de nuevo de su versión blanda como visitante. A contracorriente desde el primer minuto, ni siquiera un gol de Puado en la reanudación le sirvió para puntuar al conjunto de Manolo González, errático en el pase y penalizado finalmente por Brais a 6 minutos para el final. Primera derrota del año y el pozo que queda a solo un punto de diferencia.

Tras el partido, el entrenador de Barelona, Hansi Flick, destacó “nuestro juego. En la primera jugamos bien, fue un buen partido, y en la segunda, luchamos y cambiamos algunas cosas. Hemos jugado rápido, hemos cambiado posiciones.. El gol de Fermín nos ayudó, y luego el de Raphinha. Estoy orgulloso del equipo, la tarjeta roja era una gran prueba y hemos marcado jugando con un hombre menos. Estoy muy contento”.

Sobre la lucha por el título dijo que “no nos importan los otros equipos. Tenemos que hacer nuestro trabajo, centrarnos en nosotros y no pensar en los demás”. Cuestionado sobre la intensidad con la que juegan Gavi y Fermín, comentó que “tienen potencial y estoy contento por su intensidad. A veces, pasan estas cosas. Hay que aceptarlo. Fermín marca un gol importante y luego es expulsado.. es intenso. Son cosas que pasan. Es una buena lección de cara al futuro”.

Al tener que jugar con un hombre menos valoró que “supimos defendernos bien. Ellos tienen buenos y rápidos jugadores en los extremos y defendimos muy bien. Tuvimos paciencia y marcamos otro gol”. En cuanto a la lesión de Araujo, explicó que hoy se le harán pruebas en Barcelona para valorar el estado de su tobillo.

Insistió en la importancia del triunfo: “estoy feliz porque ganamos, son tres puntos importantes. Es un largo camino. Nos ayuda. Hay que seguir con esta mentalidad. Tendremos tres días libres para recuperarnos, el equipo lo merece”.

Preguntado por la situación de Ansu Fati explicó que “he sido honesto con él. He hablado con él. Le he visto al máximo nivel . No es un camino fácil, pero cada vez está más cerca de volver al equipo”.

”Tocaba ganar y meter presión”

Íñigo Martínez dijo tras el partido que “tocaba ganar para estar metidos en la Liga y meter presión”. Añadió que “estamos bien y el resultado nos viene perfecto porque las sensaciones son muy buenas. El equipo ha sabido sufrir con uno menos, hemos metido otro gol. Un partido brillante. Este es el camino. El equipo tiene aún margen de mejora”

El equipo viajó sin dar la lista de convocados

El Barcelona aterrizó ayer en Sevilla sin haber facilitado la lista de convocados, algo inédito. Ansu Fati, del que Flick dijo el sábado que “va por buen camino”, no estaba entre los jugadores. El club está valorando darle una salida y su destino podría estar en el Besiktas turco.

Primera Asamblea de la RFEF con Rafael Louzán

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogerá hoy, a partir de las 12.30, la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol (RFEF), la primera tras la elección como presidente de Rafael Louzán y días después de quedar legitimado para ejercer el cargo. El pasado jueves el Tribunal Supremo decidió absolver al dirigente gallego de la condena por prevaricación de cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra.

Real Madrid TV critica el penalti en el derbi

Los comentaristas de Real Madrid TV criticaron con dureza el penalti a favor del Atlético en el derbi, el primero que señalan en contra en toda la temporada y pidieron que el equipo no saliera a jugar en la segunda parte en señal de protesta.

El Valencia gana y se acerca a la salvación

El Valencia dio un gran paso para salir del descenso, al derrotar 2-0 al Leganés, otro equipo que lucha por no bajar.