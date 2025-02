Derrota dolorosa

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Mollerussa cayó ayer en casa 1-3 ante el Cerdanyola, que llegaba al Municipal como colista del grupo quinto de Tercera RFEF. Un doblete de Javi López y un gol de Youssef antes de la hora de partido decidieron un duelo en el que los visitantes fueron mejores que los de Moha el Yaagoubi, sobre todo teniendo más el control del balón y sabiendo encontrar más espacios en ataque.

El Mollerussa vio cómo en la primera parte, en la que dio una buena versión, tres remates impactaron en los postes de la portería del Cerdanyola, sobre destacando un remate de Jofre Graells que se estrelló en el larguero al filo del descanso. Fueron buenos intentos pero tuvo que conformarse con un gol de Lamin en el minuto 70, cuando ya perdía 0-3, por lo que solo pudo recortar distancias. Tras esta derrota, la sexta en los últimos siete partidos, el Mollerussa es decimotercero con 23 puntos, a tan solo tres del descenso.

Los del Pla d’Urgell empezaron el partido muy activos y con la intención de tener el balón, con una buena salida desde atrás buscando el área de Daniel Guiseris para tener opciones para marcar el primer gol. Lamin tuvo una ocasión clara en el minuto 5, con un disparo desde el vertíce del área pero envió el balón al poste derecho del arco visitante. Cinco minutos más tarde, de nuevo Lamin, buscó un remate que atajó Guiseris, que fue uno de los mejores de su equipo. Sin embargo, el Cerdanyola que dirige Santi Álvarez se mostró, una vez superado el primer cuarto de hora de encuentro, con capacidad de sorprender al Mollerussa en jugadas al contraataque y siendo rápidos al espacio, con Youssef escorado a la banda derecha. Y, de hecho, el delantero del conjunto del Vallès Occidental terminó siendo decisivo para los intereses de su equipo.

Putxi despertó al Municipal después de finalizar una buena jugada individual de Roger Coll, una de las incorporaciones durante la última ventana de fichajes del Mollerussa y procedente del Reus FC Reddis, con un disparo raso que pegó en el palo izquierdo de la portería del Cerdanyola. Parecía que los del Pla d’Urgell tenían más opciones que el rival para abrir el marcador, pero el Cerdanyola ganó solidez defensiva con el paso de los minutos y reforzó su confianza para combinar y tener el peso del partido en el centro del campo, donde Portero y Moha aportaron músculo y tranquilidad.

En el 37’ lo intentó Guillem Porta con un remate que se envenenó desde la frontal pero, de nuevo Daniel Guiseris estuvo atento para desvanecer una nueva oportunidad del Mollerussa.

Solo dos minutos después llegó el 0-1 del Cerdanyola, que dejó sin aliento a los espectadores del Municipal justo antes del descanso, con un remate potente y colocado de Javi López que no pudo parar el portero del Mollerussa.

En el 44’ Jofre Graells tuvo cerca el empate, en un remate al larguero y que no entró por poco en la portería visitante. En la misma jugada, el banquillo pidió un penalti sobre Carlos que no fue señalado. Con 0-1 se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Mollerussa notó el desgaste por la exigencia física a la que le sometió el Cerdanyola, que se mostró como un bloque bien coordinado, y con jugadores en las bandas, Bonilla y Youssef, muy peligrosos.

Los visitantes dejaron casi sentenciado el encuentro con el 0-2 en el minuto 51, en una jugada en la que Murcia conectó un centro que López definió de cabeza para hacer un doblete en su cuenta particular y encaminar la victoria de su equipo. Youssef marcó el 0-3 en el minuto 59.

El Mollerussa tuvo menos opciones cerca del área rival, pero con la entrada de Benjamin Kossa, su último fichaje, en el minuto 60, el equipo ganó frescura. Kossa remató de cabeza para que Lamin hiciese el 1-3, en un córner botado por Putxi. El Mollerussa encaja otra derrota antes de visitar al Tona.

El entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, lamentó la derrota de su equipo (1-3) ante el Cerdanyola, aunque dijo que “nosotros tuvimos ocasiones para cambiar el partido. Estoy contento porque el equipo ha hecho un buen partido, pero el rival ha sido más eficaz y las veces que ha llegado cerca de nuestra área, ha sido más decisivo”, aseguró.

El técnico reconoció que “ellos nos han sorprendido por la rapidez con la que eran capaces de llegar al área de Albert (Batalla). Eso ha sido así porque nos ha faltado algo más de control con el balón en los pies, y estar mejor en la toma de decisiones, tanto en la creación, con los pases en zona de tres cuartos mayormente, y también en la recuperación”, añadió el técnico.

Valoró también que “todos los jugadores que tenemos de medio campo para arriba tienen gol. Pero en esta ocasión no hemos estado acertados. Nuestro objetivo es generar y crear situaciones claras para marcar, pero no lo hemos conseguido. Hemos mejorado en el sentido de tener más claridad en los últimos metros, pero eso no ha sido suficiente para salir victorioso del encuentro”. Dijo tambien que “al equipo le duele mucho esta derrota. Queríamos los tres puntos, pero no ha sido posible. Tenemos que seguir trabajando”. En cuanto a los refuerzos dijo que “pueden aportarnos cosas diferentes”.