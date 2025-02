El AEM rescata un punto

El AEM rescató ayer un punto en el tiempo de añadido en casa del Atlético de Madrid B (1-1) en un partido igualado, que parecía encaminado al empate y en el que ninguno de los dos equipos fue dominador, pero que se había decantado a favor de las colchoneras con un penalti que convirtió Reyes Moreno en el 81.

Sin embargo, un gol inverosímil de Noe Fernández en una falta directa desde el centro del campo tras el error grosero de la portera restableció la igualada para que el AEM culminara su regreso a la realidad tras el histórico partido ante el Barça con un empate trabajado, sufrido y que lo deja todo igual, ya que mantiene a las de Rubén López sextas con cinco puntos de margen sobre Osasuna y Albacete, sus perseguidores más próximos para el play off, que también empataron.

Dando continuidad al once que el pasado fin de semana superó al Real Madrid B (3-1), el conjunto leridano salió al partido intenso en los duelos, ante un Atlético B que replicaba el estilo directo aemista y trataba de plantarse rápidamente al área del AEM. Sin embargo, ninguno de los equipos conseguía inquietar a la defensa rival, que en ambos lados del campo estaba muy atenta y expeditiva.

La más incisiva de las leridanas era Marta Gestera, que consiguió plantarse en zonas de peligro descolgándose a las bandas desde la punta de ataque, pero nunca encontró a ninguna compañera para que definiera llegando desde la zona de mediapuntas (formada por Evelyn, Marina y Abril), en la que Rubén López introdujo cambios de posición desde muy pronto e incluso sustituyó a Marina en el 33 dando entrada a Marilén en su lugar. Justo después del cambio, Noe Fernández puso por primera vez a prueba a De Isidro con un tiro lejano tímido.

El partido parecía encaminado a irse con 0-0 al descanso, pero en la última jugada de la primera mitad el filial colchonero tuvo una ocasión clarísima para adelantarse, en un centro de Emma Moreno, la más activa del ataque local, que Reyes remató en la frontal del área pequeña. El tanto parecía inevitable, pero Laura Martí sacó una mano milagrosa a contrapié para mantener el empate.

A la salida del descanso, fue el conjunto leridano quien estuvo a punto de decantar la balanza. De hecho, marcó, pero el tanto de Noe Fernández fue anulado por un fuera de juego de Gestera en la combinación previa con Evelyn, que acabó con un remate al cuerpo de la meta y el posterior tanto anulado de Noe.

El conjunto madrileño replicó en el minuto 56, con una definición tímida de Reyes Moreno que Laura Martí atrapó sin ninguna dificultad. Diez minutos después, el AEM, que cada vez avanzaba más líneas en busca del tanto, volvió a rozar el 0-1, en una falta desde campo propio que Vero Herrera remató a centímetros del palo de la portera.

El encuentro estaba abierto y cualquier detalle podía ser decisivo. Así fue como una jugada individual de Celia acabó en penalti por un ligero agarrón después de que se internara en el área sin poder ser parada por la defensa. Reyes no falló en el 81 y anotó un 1-0 que fue un golpe duro, pero no definitivo.

Las leridanas se volcaron aún más y, por una vez, su constante empeño fue suficiente para llevarse el punto. Ya en el tiempo añadido, Noe Fernández colgó al área una falta desde casi el círculo central, todas las jugadoras leridanas entraron al remate, se cruzaron por delante del balón pero no lo tocaron, lo que despistó a De Isidro, que vio como un envío a priori sencillo se le escurría entre las piernas y suponía el empate (1-1) con otro gol decisivo, ayer casi sin saber cómo, de la jugadora asturiana, máxima goleadora de las leridanas con seis goles pese a ser mediocentro.

El técnico del AEM, Rubén López, mostró cierta resignación porque “era un partido de empate a cero, en el que hemos tenido una jugada aislada y hemos marcado un gol. El problema está en que no podemos cometer los errores que hemos hecho, porque no hemos sabido compensar el daño que nos hacían las extremos en zonas interiores y de allí viene el penalti, en una jugada en la que no podemos permitir que nos lleguen al área a partir un balón largo”.

Pese al mal sabor de boca, asumió que “queríamos ganar, pero por cómo se ha dado el partido, el punto es muy importante”. “Sabemos que los partidos en la segunda vuelta son así, con dos equipos que nos jugamos mucho, muy igualados y somos conscientes de que fuera de casa cuesta mucho sacar puntos”, añadió el técnico, que dijo que el camino a seguir es “defender fuerte como hemos hecho durante casi todo el partido y aprovechar las pocas ocasiones que podamos tener”.

Por su parte, María del Mar Villarreal ‘Loba’ reconoció que “el partido ha sido un poco apático, en el que en la primera mitad hemos jugado demasiado en largo cuando debíamos combinar un poco más”. No obstante, destacó que “es un punto importante, porque seguimos en el play off. Además, la goleadora Noe Fernández lamentó que “era un partido que teníamos dominado y podíamos haber ganado perfectamente si hubiésemos sabido sacar más provecho de nuestras opciones”.