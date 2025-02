El Espanyol denuncia que Mapi León le tocó los genitales a Caracas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El RCD Espanyol “condena” los supuestos tocamientos de la azulgrana Mapi León en los genitales de Daniela Caracas durante el derbi del domingo tras un forcejeo, algo que consideran que “vulnera la intimidad” de su jugadora, a la que ofrecen los servicios jurídicos del club. “Se trata de una acción que consideramos inaceptable y que no debe pasar desapercibida”, aseguró el Espanyol en un comunicado.

En un momento del encuentro, Mapi León, tras un forcejeo y golpes con la blanquiazul Daniela Caracas, realizó un “gesto que vulnera la intimidad” de la jugadora espanyolista.

Mapi León negó en otro comunicado que hiciera ningún tocamiento a la espanyolista

“Si bien Caracas, en el momento, no pudo reaccionar a causa del impacto que le causó la situación, posteriormente al asimilar lo sucedido tomó conciencia de la gravedad del gesto, pero optó por no reaccionar airadamente para evitar una sanción disciplinaria y perjudicar al equipo”, explicó la entidad.

“A lo sucedido en el terreno de juego se suma la lamentable reacción en redes sociales, donde nuestra jugadora ha sido objeto de insultos por parte de centenares de perfiles”, añadía.

Por su parte, Mapi León hizo otro comunicado en el que afirma que “en ningún momento vulneré, ni tuve intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo ‘Qué te pasa’. No hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello”. Mapi León afirma también que “condeno el acoso que al parcer viene sufriendo Daniela en redes sociales, que no tiene nada que ver conmigo”.