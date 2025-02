Tomé dice que no convocó a Jenni “por temas deportivos”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La seleccionadora femenina de fútbol, Montse Tomé, aseguró ayer en el juicio que se celebra contra Luis Rubiales por el beso que le propinó a Jenni Hermoso que si no convocó a la jugadora tras ese incidente fue por “temas deportivos” y por la “presión mediática” a la que esta se vio sometida.

“No fue un castigo”, aclaró Tomé, que sostuvo en su declaración como testigo que, desde su punto de vista, Hermoso no estaba “deportivamente en las condiciones para ejercer” en los partidos posteriores al Mundial, en el que fue elegida como segunda mejor jugadora.

Rubiales declarará hoy junto al resto de acusados y le piden 2 años y 6 meses de cárcel por el beso

“En ese momento, Jenni no había tenido el entrenamiento suficiente con su equipo. Había participado o había tenido dos partidos donde la actuación de Jenni había sido de 3 y 7 minutos”, incidió Tomé, que también asumió que el equipo estaba “viviendo una situación, y ella en concreto, muy desagradable y la presión mediática” le hizo “tomar la decisión como seleccionadora” de no convocarla. “Había otras jugadoras en mejores condiciones para defender a la Selección”, insistió.

En ese punto, la fiscal Marta Durántez la instó a aclarar si las razones fueron deportivas o anímicas. “Hombre, es que influye todo en el rendimiento deportivo”, contestó Tomé.

La seleccionadora también reveló cómo vivió los momentos posteriores al beso que Rubiales propinó a Hermoso en la recogida de medallas. “Yo no sabía el alcance de la situación, no lo viví en primera persona ni estuve en una conversación sobre este tema. El beso no lo presencié y bueno, no hablo con Jenni”, señaló. Además aseguró que Jorge Vilda fue quien le dijo que tenía que ir a la asamblea donde Rubiales no dimitió tras el beso. “Jorge me lo dijo. No sabía porque tenía que ir. Nunca había ido antes”, aseguró.

Precisamente, Vilda, exseleccionador femenino, es uno de los cuatro acusados que declararán hoy ante el juez. Los otros tres son el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, que se enfrenta a una petición de 2 años y 6 meses de cárcel por el beso y las presuntas presiones a la jugadora y su entorno, el exdirector de Marketing de la RFEF Rubén Rivera, el que fuera director de la selección masculina Albert Luque y el propio Vilda. Estos tres afrontan una petición de 1 año y 6 meses de cárcel por las presuntas presiones.

En otro orden de cosas, Tomé, ofrecerá mañana (12.00) la lista de convocadas para los partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones desde el Colegio Ausiàs March de Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana.