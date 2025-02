El Barça todavía no sabe cuándo volverá al Camp Nou

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El FC Barcelona ha vendido un 60% de los palcos VIP del futuro Spotify Camp Nou, una operación con la que espera ingresar 33,5 millones de euros anuales y unos 266 millones entre los próximos siete y diez años, según anunciaron ayer los portavoces del club en una sesión informativa dirigida a los socios en el Auditori 1899. La vicepresidenta del área institucional, Elena Fort, y el director de operaciones del Espai Barça, Joan Sentelles, explicaron que la entidad prevé contar con un 90% de la capacidad de la primera y la segunda gradería del estadio antes de abril. “Trabajamos para acoger partidos esta temporada (en el Camp Nou). Si todo sigue a este ritmo, podríamos tener el estadio listo para jugar antes de final de temporada. Otra cosa es que eso convenga al Barça. Puede haber mil imponderables, pero con la información que tengo a día de hoy, no debería haber ningún problema para jugar en casa”, dijo Sentelles. Sin embargo, Fort matizó que este traslado “puede que sea una realidad y puede que no” en la presente campaña, y evitó fijar una fecha de regreso al estadio, que se produciría con un aforo de unos 60.000 espectadores ubicados en la primera y la segunda gradería, y con un sistema provisional de iluminación y de control de acceso.

El club todavía no ha confirmado la fecha del regreso del primer equipo por lo que de momento seguirá jugando en el Estadio Lluís Companys, gestionado por el ayuntamiento, al que ha pedido una prórroga del contrato hasta el 20 de mayo. Los portavoces del Barcelona insistieron en que se mantiene la previsión inicial de que el Spotify Camp Nou esté operativo con el aforo completo de 104.600 espectadores para el inicio de la temporada 2026-2027.

El club ya han empezado los trabajos para la instalación del terreno de juego y su finalización esta prevista para mediados de abril, y anunció un cambio en los plazos de la ejecución de la cubierta del estadio, que se llevará a cabo al término de la temporada 2025-26. El Barça ha solicitado al ayuntamiento la autorización para trabajar seis días a la semana durante las 24 horas del día en una obra en la que trabajan más de 3.000 personas.

Anteproyecto del nuevo Palau Blaugrana

La vicepresidenta Elena Fort también desveló ayer que la semana que viene la junta directiva someterá a aprobación el anteproyecto del nuevo Palau Blaugrana. “Tenemos previsto hacer un monográfico específico cuando esté más consensuado”, apuntó. Por otra parte, Fort explicó que la futura pista de hielo del club será la única de Catalunya que cumpla con las condiciones necesarias para acoger competiciones internacionales de patinaje y de hockey sobre hielo.

“Lamine juega como si tuviera 5 o 7 años más”

Robert Lewandowski concedió una extensa entrevista al diario polaco ‘Pitka Nozna’ en la que hizo varias confesiones interesantes, entre ellas reconoció su admiración por Lamine Yamal. “Vino a entrenar con nosotros. Le pregunté cuántos años tienes. Me enteré que eran quince. Respondí que era imposible. Fue la primera vez que vi a un chico que me causó tanta impresión, y admito que es difícil que alguien me impresione. Honestamente no he visto a nadie como él. No se trata ni siquiera de talento en sí, sino del hecho de que juega como si tuviera cinco o siete años más de los que tiene”, confesó el delantero polaco, que reconoció que se entiende muy bien con Pedri y Raphinha.