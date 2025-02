Todo a una carta

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana se jugará su presencia en semifinales de la Liga de Campeones en la última jornada de la fase de grupos tras caer ayer por la mínima en la pista del Palau de Plegamans (1-0). Un solitario tanto de Aina Florenza, que la próxima temporada jugará en el conjunto del Pla, decidió un emocionante duelo entre dos de los mejores equipos del mundo. De esta forma y tras la victoria del Fraga en su partido contra el Manlleu (4-0), el Vila-sana tendrá que ganar a las de la Franja por más de un gol de diferencia el 8 de marzo y empatar con ellas en la segunda posición de la tabla, imponiéndose en el average particular, pues en el duelo de la ida el resultado fue 2-1.

Después de unos primeros minutos de toma de contacto, el Palau comenzó a dar sensación de peligro a través de Florenza, que hizo que Salvat se luciera. También lo probó Victòria Porta, encontrándose con una gran Laura Vicente en la portería rival. Lluís Rodero, técnico de las leridanas, no tardó en pedir su primer tiempo muerto, mientras las oportunidades se fueron sucediendo. Florenza lo volvió a intentar a los 7 minutos, Luchi Agudo se encontró con Vicente y Victòria Porta tuvo la ocasión de abrir el marcador. Andy Colaianni, entrenador del Palau, tampoco tardó mucho en dar descanso a sus jugadoras. Las locales dominaban, con Salvat dando alas al Vila-sana. Codina lo probó y el Palau estuvo muy cerca de adelantarse. Salvat era la mejor jugadora del conjunto del Pla, que no encontraba una ocasión clara de gol. Una doble parada de la portera leridana dio paso al tanto del partido. Aina Florenza aprovechó una falta dinámica para recoger una bola y batir a Salvat (1-0). El tanto del Palau cogió al Vila-sana por sorpresa y acusó el golpe, ya que las locales pudieron ampliar su renta antes del descanso. Florenza, la mejor de las locales en la primera mitad, disparó en dos ocasiones al palo antes de que los dos equipos tomaran el camino de los vestuarios.

Las porteras de ambos equipos fueron las protagonistas del duelo, con una gran actuación El Vila-sana jugó los dos últimos minutos sin guardameta, pero no pudo encontrar el gol

El Vila-sana salió más incisivo en la segunda mitad. Luchi Agudo lo probó muy pronto y Dai Silva disparó desde lejos. Además, Rodero planteó una defensa muy presionante. Fontdeglòria estuvo cerca de batir a Salvat y Puigdueta también puso a prueba a la portera leridana. Antón se encontró con Vicente y otra vez apareció Salvat para desbaratar hasta tres remates consecutivos del Palau de Plegamans. En el minuto 39 llegó la ocasión más clara del Vila-sana, después de que Codina cometiera una falta castigada con azul. Victòria Porta fue la encargada del lanzamiento directo, pero Vicente volvió a superar a la leridana. Codina estuvo muy cerca de ampliar la diferencia en el marcador, mientras que Gime Gómez lo probó, topándose de nuevo con Vicente. Los minutos iban pasando y el Vila-sana no encontraba la forma de transformar sus ocasiones. A falta de 2:21 Rodero pidió tiempo muerto e introdujo la quinta jugadora de pista, ante un Palau que supo defenderse a la perfección. Las barcelonesas, que se jugaban el pase a semifinales, le ganaron la partida al Vila-sana por primera vez en toda la temporada y terminaron llevándose la victoria, que les dio la clasificación de forma matemática. Por su parte, el Vila-sana y el Fraga se jugarán el segundo billete en un emocionante duelo, previsto para el 8 de marzo en la pista leridana.

Mientras, el Telecable Gijón, que ya estaba clasificado para semifinales de la Liga de Campeones, selló ayer su condición de campeón del grupo A después de golear al Uttigen (0-6). Benfica y Nantes, que se enfrentan hoy en Lisboa (15.00), se disputan la segunda plaza del grupo, aunque las portuguesas la tienen más cerca que nunca, pues les basta con sumar un empate para lograr la clasificación.

Rodero: “En la segunda mitad el equipo ha merecido mucho más”

El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, lamentó la derrota en la pista del Palau de Plegamans y señaló que “ha sido un partido que ha tenido varias fases y el tanto que han conseguido ha sido un error. Habíamos hablado que no era posible que nos marcaran un tanto de esta forma”. El entrenador leridano manifestó que “hay que destacar el esfuerzo de la segunda mitad, en la que el equipo ha merecido mucho más. Hemos fallado una falta directa y en la superioridad numérica hemos tenido alguna ocasión muy buena para conseguir el empate, pero la bola no ha querido entrar en ningún momento. Al final hemos decidido sacar a la portera y nos ha faltado trabajarlo mejor. No podemos hacer nada más que seguir trabajando, centrarnos en el próximo partido de la OK Liga y ya llegará el momento de pensar en el partido contra el Fraga. Está claro que esta derrota nos hace daño porque ahora nos obliga a ganar en la última jornada y hacerlo por más de un gol de diferencia para conseguir el pase a semifinales de la competición”, añadió.

El sábado, duelo contra el Alcalá

Los equipos que compiten en Europa recuperarán los partidos de la jornada en la OK Liga el próximo fin de semana, por lo que el Vila-sana jugará el sábado (19.00) contra el Alcalá. Las leridanas se encuentran a tres puntos de la cabeza, que ocupan el Gijón y el Fraga, que adelantó su partido contra el Voltregà (2-3).