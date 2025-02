Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí no tuvo ninguna opción en la pista del Zaragoza, muy superior al equipo que dirige Isaac Fernández, que sigue en zona de descenso pero con un partido menos (81-65). El conjunto aragonés acabó con la resistencia leridana en el inicio del tercer cuarto y, aunque la diferencia final no fue amplia llegó a ser de 25 puntos (77-52). Sin embargo, el Zaragoza se reservó para el play in de la Euroliga del miércoles ante el Bourges y el Cadí logró maquillar el marcador en el tramo final.

El equipo del Alt Urgell mantuvo el tipo en los instantes iniciales, hasta que un parcial de 7-0 obligó a su técnico a pedir el primer tiempo muerto (14-6). El Zaragoza se marchó hasta el 18-6, después de una canasta de Nyström, y el Cadí fue siempre a remolque, llegando a ceder por 13 puntos de margen (21-8) tras la vuelta de Oma a las pistas 15 meses después de su lesión. Unos buenos minutos de Baines, ausente ante el Ferrol, y el inicio del segundo cuarto, acercaron al Cadí a 6 puntos (25-19). Pero otro parcial de 8-0, con dos triples de Flores y Pueyo, devolvieron a las leridanas a la realidad. Atkinson situó a las locales 15 puntos arriba (34-19), antes de otra ligera reacción. El equipo leridano consiguió bajar de la barrera de la decena de puntos de diferencia y Ridard dio esperanzas, antes de que Nyström cerrara la primera parte con un triple (42-33). El Cadí, que ayer no pudo contar con Palma, tenía capacidad de reacción, especialmente ante la segunda unidad del Zaragoza, pero debía mantener la concentración durante toda la segunda mitad.

Ridard sentó las bases en los primeros compases, pero la resistencia del Cadí se terminó en ese punto. Un parcial de 9-0 en menos de dos minutos hizo que la diferencia se fuera hasta los 16 puntos y, a la salida del tiempo muerto de Isaac Fernández, Nyström castigó con otro triple (54-35). Soler contestó con su primer acierto exterior, pero la sueca volvió a responder con 3 puntos. Atkinson elevó la máxima diferencia y Ortiz la fijó en 23 puntos (61-38), antes de que Aguilar lograra frenar la sangría. Brcaninovic, que ya había entrado para dar descanso a las interiores aragonesas, hizo que la diferencia subiera hasta los 24 puntos, pero el Cadí aprovechó la presencia de las suplentes para reducir la desventaja y entrar en el último cuarto con un marcador menos doloroso (66-47).

El Cadí no consiguió reducir más la diferencia e intentar entrar en los últimos compases con opciones. En el peor momento del Zaragoza no fue capaz de tener una continuidad en el juego ni aprovechó sus escasas ocasiones. Así, las locales recuperaron terreno y Pueyo se encargó de establecer una máxima renta de 25 puntos (77-52) a falta de menos de 5 minutos para el final del partido. El Zaragoza dio entrada a Urdiain y empezó a pensar en el importante partido del miércoles en la Euroliga, mientras que el Cadí lo pudo aprovechar para maquillar el resultado. Un parcial de 0-8 y Ridard bajando hasta los 14 puntos, antes de que Ortiz cerrara el marcador con el 81-65 definitivo.

Una derrota que hace que las leridanas vuelvan a la realidad de la lucha por la permanencia desde la zona de descenso, circunstancial porque les falta jugar un partido aplazado, el que disputarán el miércoles (20.00) en el Palau contra el Joventut, que ayer no tuvo piedad del colista de la Liga Femenina, el Ardoi, al que batió por 38 puntos.

“Podíamos haber dado más guerra y jugar con más energía”

Isaac Fernández, técnico del Cadí, señaló después de la derrota que “sabíamos que es un rival inalcanzable en condiciones normales, pero creo que teníamos que dar más guerra de la que hemos dado. Solo una jugadora de las nuestras ha terminado con 4 faltas y el resto no ha pasado de las 2. No supimos tener esa chispa defensiva de los últimos partidos, cuando hay que salir a por todas por la situación en la que nos encontramos. A nivel de agresividad teníamos que jugar con más energía”, añadió. El entrenador del Cadí quiso destacar el ambiente del Príncipe Felipe, con más de 5.000 espectadores. “Jugar un partido con este ambiente es una auténtica gozada”.