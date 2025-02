Marc Garcia, entrenador del Lleida CF: “nos da miedo arriesgar, es un tema mental”

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico del Lleida CF, Marc Garcia, no escondió su frustración por un nuevo empate, destacando que “lo que nos pasa es un tema mental, de desbloquearnos”. “Lo hemos intentado todo, hemos cambiado mil veces el sistema, pero nos da miedo arriesgar porque nos da miedo perder el balón. La circulación era muy lenta. No puede ser que demos 30 pases para llegar a la banda, porque entonces no hay ventaja”, desarrolló.

Pese a la mala dinámica, el entrenador sorprendió con un mensaje optimista: “Yo me siento mejor hoy que hace un mes. Ha habido momentos en los que no he disfrutado de mi profesión aquí, pero a día de hoy estoy más convencido que nunca de que vamos a estar al menos en play off. Nos vamos a desbloquear y convertiremos estos empates en victorias”, añadió.

“Al Lleida se le tiene que respetar. Los políticos van y vienen, pero el club siempre ha estado aquí”

Sin embargo, dejó claro que “en mi casa me enseñaron que cuando las cosas van mal la única forma de arreglarlo es trabajando más sin buscar excusas”. Además, el alcireño agradeció que “la reacción de la afición ha sido muy buena y es evidente que merecía llevarse la victoria. Solo les puedo pedir que sigan viniendo para ver algo mejor”.

No obstante, pasó de refilón sobre la situación extradeportiva del club. “Nos tenemos que aislar, porque suficientes problemas tenemos y por eso está la gente de arriba intentando trabajar en ello”, sentenció.

Quien fue más contundente al respecto fue Òscar Rubio, que declaró que “al Lleida se le tiene que respetar. Los políticos van y vienen, pero el club siempre ha estado aquí y merece un respeto que no se le está dando”.

Sobre el encuentro, se resignó a decir que “es el día de la marmota y solo nos queda trabajar más duro”, en la misma línea autocrítica que Iñaki Álvarez, que calificó la situación como “una de las más jodidas que he vivido en Lleida” e instó a “hacer autocrítica y dar todos un paso al frente”.