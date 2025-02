El Vila-sana, molesto por las fechas de la Copa de la Reina

El Vila-sana ha recibido con malestar y desagrado las fechas en las que se disputará la Copa de la Reina. La Federación Española de Patinaje (FEP) anunció ayer que esta competición, que cerrará la temporada, se jugará del 12 al 15 de junio en Cerdanyola, una vez finalizada la Liga el 7 de junio. “Estamos muy descontentos porque a los clubes no nos han consultado nada”, se quejaba ayer Ramon Porta, presidente del club del Pla d’Urgell. “Hemos hecho una planificación pensando en que la competición finalizaba el 7 de junio y ahora nos encontramos con una semana más de competición y con la intensidad que exige la Copa. Parece que como es deporte femenino todo está bien. No contamos para nada”, lamenta. En principio la Copa femenina estaba prevista para este próximo fin de semana, pero desde la FEP se comunicó primero que no sería así y, ayer, unas nuevas fechas. Por contra, la Copa masculina se juega del 6 al 9 de marzo, en medio de la Liga, que se parará un fin de semana para acogerla.

“Tenemos jugadoras internacionales que van a tener menos descanso, ya que en septiembre hay un Campeonato de Europa de selecciones y, en agosto, ya no podremos contar con las internacionales españolas que tengamos”, valora el dirigente leridano. En principio el Vila-sana podría tener cuatro o cinco jugadoras internacionales, Victòria Porta, una habitual en el equipo, con el que ya ha ganado un Europeo y un Mundial; Anna Salvat y Dana Antón, que ya han sido conovocadas anteriormente, además de los dos fichajes para la próxima temporada, Aina Florenza y Elsa Salvañà, procedentes ambas del Palau de Plegamans.

En la Copa de la Reina de Cerdanyola el Vila-sana será uno de los cuatro cabezas de serie, junto con Telecable Gijón, Palau de Plegamans y Fraga, mientras que los otros cuatro equipos que se han clasificado son Manlleu, Cerdanyola, Coruña y Voltregà. Está por confirmar la fecha en que tendrá lugar el sorteo.

Con la Supercopa ya disputada –la ganó el Vila-sana– el equipo está inmerso en la Liga, la Champions –a falta de una jornada aún no está en la Final Four– y, del 2 al 4 de mayo, la Intercontinental en Argentina.