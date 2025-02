Mbappé aniquila al City

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

❘ madrid ❘ Un triplete de Kylian Mbappé hizo añicos al Manchester City más endeble de la ‘era Guardiola’, superado en todas las facetas por el Real Madrid, que extendió la superioridad del Etihad con un partido eficaz en el Bernabéu que refuerza su candidatura a un nuevo título continental.

Revitalizado en el duelo de mayor exigencia, la que perfectamente podía haber sido la final, despertó la imagen dominante del Real Madrid en la Liga de Campeones. Ante una caricatura de Manchester City, que volvió a mostrarse muy frágil en defensa y que confirma que el actual es el peor curso de Pep Guardiola desde que llegó al City. El descrédito que hubiera supuesto para el Madrid caer antes de octavos lo esquivó con clara superioridad Carlo Ancelotti, que siempre ha llegado al menos a semifinales.

Sintiendo la trascendencia de partidos que marcan la temporada, atropelló al City, instalado en una peor versión incluso que la mostrada en el Etihad. Nunca un equipo de Guardiola mostró menos señas de identidad en un campo. Será él quien decida si estos claros síntomas de fin de ciclo afectan solamente a futbolistas o también al banquillo. No hubo inventos tácticos en esta ocasión de un técnico que dejó grandes exhibiciones en la pizarra en el pasado. Genialidad o locura, apostó por sus tres fichajes invernales como titulares y la identidad del City mutó por completo respecto a su historia dorada reciente.

Un Mbappé en estado de gracia solo necesitó cuatro minutos para dejar en evidencia a la defensa del City y cerró su actuación con dos goles más para sellar el pase de su equipo. El 3-1 de Nico González al final fue del todo intrascendente.

❘ barcelona ❘ Lamine Yamal, con contrato con el FC Barcelona hasta 2026, se ha mostrado convencido de que firmará su renovación cuando acabé la presente temporada. “Al final, en julio, se resolverá, y todo el mundo lo verá. Pero ahora estoy centrado en la Liga, en la Champions y en la Copa del Rey, que es lo más importante”, asegura en una entrevista al rotativo ‘Mundo Deportivo’.

Yamal, que en julio cumpliría la mayoría de edad, explica que “nadie duda” de lo que quiere al Barça y de su deseo de seguir muchos años como azulgrana: “Desde que he debutado, lo he dicho, y creo que se resolverá al final. Si las dos partes quieren que pase algo, pasará”.

Por eso dice que ni se ha planteado escuchar ofertas de otros equipos. “No me llegan, pero si le llegaran a alguien de mi entorno, ni me lo diría. Primero, y sobre todo, porque tengo contrato y luego porque creo que es una cosa inviable que yo me fuera a otro club”, añade, ya que para el joven crack “todo es perfecto aquí en Barcelona: el club, la afición, el vestuario, el equipo”. Y “todo” se lo debe al Barça. “Al final, estuve en La Masia desde los doce años y aquí es donde he crecido”.

El joven también ha defendido la labor de los árbitros. “Intentan hacerlo tan bien como pueden, pero es un trabajo muy difícil. De hecho, Barça, Madrid y Atlético no nos deberíamos quejar de los árbitros”, admite. Y añade que, en el Barça-Rayo “el penalti a Iñigo es clarísimo. Últimamente se pone en duda prácticamente todo”. Sobre lo que no se pronuncia es sobre la carta del Madrid protestando por los arbitrajes: “Estamos en un buen momento, pensando solo en nosotros, porque sabemos que tenemos que seguir ganando. Cuando el equipo está bien no se oye nada de fuera. Estamos centrados en seguir jugando y ganar”, concluye.

Por otra parte ‘Jijantes’ adelantó ayer que el director deportivo azulgrana, Deco, se reunió con los agentes de Koundé, uno de los próximos jugadores a los que el Barça quiere renovar.

El PSV elimina a la Juve y pasa junto a Dormund y PSG

El PSV Eindhoven, el PSG de Luis Enrique y el Dortmund también sellaron su clasificación para los octavos de final, en el caso de los neerlandeses eliminando en la prórroga a la Juve, confirmando la debacle del fútbol italiano, que el martes ya vio la eliminación de Milan y Atalanta.

El Borussia Dortmund empató 0-0 en casa con el Sporting de Portugal, pero hizo bueno el 0-3 que había logrado en Lisboa. El PSG, por su parte, arrolló al Brest 7-0, en un cruce que ya estaba sentenciado con el 0-3 de los de Luis Enrique en la ida. Por último, el PSV necesitó la prórroga para tumbar a la Juve, que defendía un 2-1.

Sanción de dos partidos para Jude Bellingham

El Comité de Competición impuso ayer una sanción de dos partidos al madridista Jude Bellingham por su roja directa del pasado sábado ante Osasuna. El organismo detalla que no aprecia error en el acta del colegiado José Luis Munuera Montero, y el madridista recibe este castigo, en su “grado mínimo”, por ‘Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas’”. El club anunció que recurrirá.

Los árbitros denuncian “clima de beligerancia”

Los árbitros y árbitras profesionales del fútbol español lanzaron ayer un mensajes de “unidad” en medio de un “clima de beligerancia” sin precedentes, mandando además un mensaje de apoyo al árbitro andaluz José Luis Munuera Montero. El árbitro internacional José María Sánchez Martínez hizo de portavoz del colectivo arbitral con un vídeo publicado por la RFEF tras una reunión. “Esta mañana todo el colectivo arbitral hemos estado en una reunión en la cual, dada la situación y el clima de beligerancia que cada día crece, hemos mandado un mensaje de unidad, un mensaje de calma, un mensaje en el que estamos totalmente convencidos de que nuestro trabajo tiene que seguir hacia adelante, mostrar unidad”, dijo.

Cánticos ofensivos contra Pep Guardiola

La afición del Madrid se cebó con el técnico del City, Pep Guardiola, al que dedicaron cánticos ofensivos. ‘Enemigo’ del madridismo desde sus éxitos en el Barça, le cantaron con ironía “Guardiola quédate”.