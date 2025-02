La leridana Maria Banlles ficha por el equipo Massi

La leridana Maria Banlles (Alfarràs, 15-9-2000), que ha fichado esta temporada por el equipo catalán del Massi Baix Ter, dijo estar “muy contenta porque el salto ha sido grande” tras haber competido el pasado año en las filas del UPV (Universitat Politècnica de València) Women’s Cycling Team, donde reconoció que “las condiciones que me encontré no eran las que esperaba”.

Banlles, que hizo historia en 2023 al ser la primera leridana en participar en la recién creada Vuelta a España Femenina con el equipo vasco Sopela de categoría UCI, se encuentra en estos momentos recuperándose de la fractura de un dedo de la mano que se produjo el 3 de enero al chocar con un coche. “Fue un incidente un tanto absurdo porque el conductor, un señor mayor, abrió la puerta sin darse cuenta justo cuando yo pasaba con la bicicleta y me fui al suelo. El médico me ha dicho que si todo va bien me dará el alta el 18 de marzo. Así que ya tengo ganas de estrenarme este año en competición”, declaró.

La lesión en el dedo no le ha impedido entrenarse para mantener la forma física, pero aún no puede apretar con fuerza el manillar y esto es lo que ha hecho que espere a tener el alta. “No quiero precipitarme porque entrenar no es lo mismo que competir. Espero poder estrenarme en alguna prueba de la Copa de España y me gustaría esta temporada correr la Volta a Catalunya y pruebas internacionales como el Tour Féminin International des Pyrénées”, señaló la leridana, que está despuntando en carretera, pero que sobre todo cuenta con una trayectoria muy buena en pista. Ha conquistado varios Campeonatos de España en diferentes categorías de edad, ha acudido a Europeos sub-23 y ha sido una habitual de las selecciones españolas.

Maria Banlles forma parte de un equipo de 13 corredoras, de las que 5 son catalanas. Este año ha incorporado a 8 caras nuevas, de las que tres son extranjeras. El Massi Baix Ter, con sede en Torroella de Montgrí, inició la temporada el pasado día 13 en la Volta a la Comunitat Valenciana.

“Somos de élite, pero sin tener remuneración económica”

El Massi Baix Ter cumple su segunda temporada en categoría nacional tras renunciar a ser UCI en 2023 cuando se implantó la norma de que las corredoras debían tener un salario mínimo. “Lo entiendo, por eso el equipo reclamó el día de la presentación más apoyo económico para poder profesionalizarse”, dice Banlles, que pese a ser una ciclista de élite no recibe ninguna compensación económica. “Estoy contenta porque la bicicleta de entrenar, la de competición, el entrenador...todo lo que necesitamos corre a cargo del equipo y estoy en uno de los mejores de España. Somos de élite, pero sin tener remuneración económica”, subraya.

De ahí que tenga que compaginar el ciclismo con sus estudios de Educación Social en la UdL, que está a punto de acabar.