A por la novena corona

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Mundial de MotoGP 2025 levanta el telón este fin de semana con el Gran Premio de Tailandia, en el circuito ‘Chang’ de Buriram, al que Marc Márquez llega como claro favorito a conquistar su novena corona, algo que no ocurría en los últimos cinco años. La competencia será feroz, no en vano el campeonato contará con hasta cinco campeones del mundo de MotoGP. Además del leridano estarán en la parrilla de salida el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, doble campeón (2022 y 2023), el francés Fabio Quartararo (2021) y los españoles Joan Mir (2020) y Jorge Martín (2024). No obstante, este último no podrá iniciar la defensa de su título debido a una lesión en una mano que sufrió el pasado lunes mientras rodaba con una moto de supermotard en el karting de Menàrguens.

Marc Márquez comenzó la pretemporada en Malasia con un quinto puesto final en el trazado de Sepang, donde dominó su hermano Àlex, pero la evolución de Marc con la Ducati quedó de manifiesto en la siguiente cita, en Tailandia, donde continuó su puesta a punto y adaptación a la nueva moto y los frutos tardaron muy poco en llegar. En la primera tanda de la segunda jornada y mientras hacia un simulacro de carrera a 23 vueltas, algo que sorprendió incluso a los integrantes de su equipo, el ocho veces campeón del mundo fue capaz de rodar (1:28.855) a escasas milésimas de segundo del récord absoluto (1:28.700) de la pista a mitad del simulacro, algo que deja claro el potencial del piloto de Cervera.

Su hermano Àlex, por su parte, también llega a este arranque de temporada en plenas condiciones. El líder del Team Gresini ya fue el más rápido en el primer test de pretemporada en Sepang y fue segundo en Buriram, dejando claro que este año tiene potencial para luchar por el podio.