Jaume Pueyo logra un Top 30 en su debut en el Mundial

Discreto estreno de la tripleta leridana en el Campeonato del Mundo de esquí de fondo que se está celebrando en la localidad noruega de Trondheim. Jaume Pueyo, del CEFUC y olímpico en Pekín 2022, fue el mejor clasificado de los tres al entrar en el Top 30, mientras que Marc Colell, del mismo club, acabó en la posición 66 y Bernat Sellés, del Cerdanya Nòrdic, lo hizo en la 67.

Pueyo fue el único de los tres que logró pasar el corte y entrar en las rondas eliminatorias, aunque lo hizo con el penúltimo billete al acabar vigésimo noveno, a 9.56 del líder. No obstante, el corredor de La Seu d’Urgell no pudo alargar su participación al caer en la ronda de cuartos de final al ser el último de su serie. “Las sensaciones no han sido nada buenas, me he sentido bastante mal ya desde el principio”, reconoció el esquiador del CEFUC después de la prueba. “En la calificación ya no me encontraba cómodo, aunque he podido entrar por los pelos. He intentado mantener los ánimos arriba y en los cuartos de final he hecho una buena salida y me he puesto en las primeras posiciones en la primera subida, pero en la segunda las piernas han empezado a fallarme. La sensación que tengo es agridulce”, reconoció. El próximo reto de Pueyo será la prueba de esprint por equipos que disputará junto a Bernat Sellés, prevista para el próximo miércoles, 5 de marzo.

Por otra parte, el noruego Johannes Hoesflot, doble campeón olímpico en Pyeongchang 2018 y Pekín 2022, y la sueca Jonna Sundling, oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, revalidaron ayer por cuarta y tercera vez consecutiva, respectivamente, sus títulos de campeones del mundo contra el reloj.