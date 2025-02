Veto femenino en la Minicopa de hockey patines

Bruna Odina, de 14 años, no podrá cumplir, junto a sus compañeros del infantil mixto del Pons Lleida Llista, el sueño de disputar la Minicopa de hockey patines que se celebrará la semana que viene en Calafell paralelamente a la Copa del Rey. La razón es que el reglamento de esta competición no permite la participación de chicas a pesar de que no existe la categoría masculina ni a nivel autonómico ni estatal.

Las competiciones de base hasta la categoría juvenil se dividen en dos modalidades, una estrictamente femenina y otra mixta, de chicos y chicas, para fomentar la participación femenina en aquellos clubes que no pueden formar equipos solo de niñas, por lo que no existe la categoría masculina como tal. Pero esta regla, que es vigente en los Campeonatos de España, que los disputan equipos femeninos y mixtos, no se sigue para la Minicopa, que estipula que solo la podrán disputar equipos de chicos, a pesar de que algunos de ellos compiten en la Liga con chicas en sus plantillas, como es el caso del Llista.

“Lo lógico es que se pudiera competir con el mismo equipo porque no existe la categoría masculina”, afirma Enric Duch, presidente del Llista, que lamentó la decisión. “La normativa del torneo está clara, aunque la desconocíamos, pero vemos que esto hay que cambiarlo porque no tiene ningún sentido que Bruna pueda competir en un Campeonato de España con el equipo mixto pero no pueda hacerlo en la Minicopa siendo la misma categoría, no tiene ningún sentido”, añadió.

El Llista emprenderá una serie de acciones para que no se repita en el futuro esta situación, que este año afectará también a una jugadora del Igualada y a dos del Noia, clubes que ya lo sufrieron el año pasado. “No podemos lamentarnos y no hacer nada. Acatamos la decisión porque así lo marca el reglamento, pero vemos que no tiene ningún sentido y hay que luchar para que no haya este agravio”, apuntó Duch. En este sentido, el club enviará una carta a la Federación Española “exponiendo nuestros motivos para que esto se pueda cambiar, porque es lo más lógico. Si tú compites a nivel mixto no puedes dejar a una niña sin jugar por esto, porque la estamos privando de jugar la Minicopa por el hecho de ser niña, cuando en la Liga y en el Campeonato de España puede jugar con el equipo mixto, porque no hay masculinos. Es una incongruencia”, señaló Duch

Además, aprovechando que el Llista forma parte de la junta directiva de la Asociación de Clubes de la OK Liga, “propondremos que en la próxima asamblea con la FEP uno de los puntos del orden del día sea modificar esta normativa”, concluyó.

El duelo Pons Lleida-Alcoi abrirá la Copa a las 18.15

Ya se conocen los horarios de la Copa del Rey que se disputará en Calafell del 6 al 9 de marzo. El partido entre el Pons Lleida, que acude a la cita tres años después de su última participación, y el Alcoi será el encargado de abrir el día 6 los cuartos de final a las 18.15 horas. Esta primera jornada se completará a las 20.45 con el Barça-Noia y los ganadores de ambas eliminatorias se medirán el sábado en la primera semifinal, fijada para las 15.45. La gran final se disputará el domingo a las 12.15 horas.