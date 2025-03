Gerard Encuentra: “han faltado muchas cosas”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra, técnico del Hiopos Lleida, fue rotundo después al asegurar que “han faltado muchas cosas, como controlar el rebote, han hecho 22 de 31 en tiros de dos, lo cual significa muchas bandejas fáciles, así es difícil ganar”.

Añadió, en este sentido, que “el vestuario está tocado. Veníamos a hacer un buen partido, a disfrutar de nuestro baloncesto, y no ha sido así, nos han sacado de la pista por momentos”.

El técnico lamentó el mal inicio de partido. “se ha repetido lo de otras veces, empezar un peldaño de energía por debajo, el rival lo ve, se anima y encima ha tenido mucho acierto para abrirnos una brecha en el primer cuarto”, explicó.

Sobre la reacción del segundo periodo, comentó: “No nos rendimos nunca, nos hemos puesto en tres, hemos tenido un par de malas decisiones penalizadas y nos han devuelto el parcial súper rápido. Estamos encajando parciales rápidos y nos cuesta reaccionar”. En cambio, sí que le gustó cómo salió el equipo a la segunda mitad. “El tercer cuarto hemos salido con buena energía defensiva, hemos sido varios ataques 56-50 al marcador. Ellos no anotaban, pero nosotros tampoco, han vuelto a coger buena dinámica y al bajar un poco la energía nos han vuelto a romper el partido”, señaló.

Sobre las bajas de Bozic y Paulí dijo que “sería fácil excusarme con la falta de jugadores, no lo he hecho nunca y no lo haré ahora, el resto tienen que dar un paso adelante”, aseveró. También destacó que “nos duelen en el juego interior e intentamos trampearlo. El equipo se ha de resetear, ver las cosas mal hechas para mejorarlas”.

Sobre Batemon, apuntó que “sabemos que es un anotador, pero le pedimos trabajo en otras facetas”.

Paulino volvió ayer por la inminente paternidad

Gerard Encuentra recibió el primer revés ayer por la mañana, cuando Oriol Paulí, uno de sus referentes, tenía que coger de urgencia el avión de vuelta porque su pareja, Carla, estaba a punto de dar a luz. El técnico ya había decidido que el jugador que ayer se quedaría sin vestirse de corto por exceso de fichas era Luka Bozic, que arrastra una sobrecarga muscular en un gemelo desde el partido ante el Real Madrid, una dolència que ya lo privó de jugar las ventanas FIBA con su selección.

Representación leridana en el Coliseum

Hasta ocho aficionados vestidos con la indumentaria del Hiopos Lleida se pudieron ver ayer en la grada del Coliseum de la Corunya.

El Hiopos se mantiene fuera del descenso

A pesar de perder ante el colista, el Hiopos se mantiene fuera de las dos plazas de descenso gracias a la derrota de la Granada en casa contra el Murcia. Los leridanos quedan antepenúltimos por mejor average general.