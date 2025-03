Bloqueados

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

❘ Lleida ❘ El Lleida empató otro partido en el Camp d’Esports en un duelo sin goles (0-0). Los de Marc Garcia generaron muy poco peligro a un filial Ilicitano que plantó. Además, la tarea de lograr los tres puntos se complicó a falta de quince minutos con la expulsión por doble amarilla de Adri Lledó.

De este modo, los azules son ahora séptimos en la clasificación a tres puntos de la zona de play off, que queda empatada a 41 puntos entre Atlético Baleares, Espanyol B y Torrent. El nuevo líder es el Sant Andreu, que ganó al Olot por 3-0 y aprovecha la derrota del sábado del Europa contra el Andratx.

En cuanto al partido, los primeros compases depararon un duelo abierto y con espacios. El Lleida buscaba generar peligro mediante una de las debilidades de los ilicitanos, el centro lateral. Por desgracia para los intereses azules todos los centros no encontraban rematador y, en los rechaces posteriores, era donde los visitantes generaron las primeras ocasiones de peligro. La primera llegó pronto, concretamente en el minuto 4, cuando Conejero corría solo, desde el centro del campo, hacia el mano a mano con Iñaki tras un desajuste defensivo. Pero finalmente Neyder le ganó la carrera al extremo y mandó el balón a córner de forma providencial.

La segunda ocasión del filial del Elche, al cuarto de hora, fue muy similar y con Neyder otra vez como protagonista ya que el central fue tanto villano como héroe. Neyder perdió el balón como último hombre ante Iomar, pero volvió a cortar esférico en carrera cuando el delantero se plantaba solo ante ante Iñaki.

Entre medio de estos dos sustos, en el minuto 7, el partido se detuvo dos minutos por una causa muy curiosa: Se rompió la red de la portería sur del Camp d’Esports. Concretamente se rompió uno de los dos soportes interiores porque un jugador del Lleida golpeó la red al llegar con carrera. Fue también Neyder Lozano.

Volviendo al juego, el Lleida no generó claras ocasiones de peligró en la primera parte más allá de dos remates desde la frontal de Fran Pérez. Uno terminó en la grada y otro en las piernas de un central.

El segundo tiempo fue peor para el Lleida, que en el primero no había generado mucho pero se sentía superior. En los restantes 45 minutos, en cambio, fue el Ilicitano quien vivió en campo contrario. De hecho, la más clara ocasión llegó en las botas del punta Iomar, en el minuto 60. Se quedó solo ante Iñaki con el balón botando pero no acertó con la vaselina. El Lleida, por su parte, intentaba generar peligro buscando las espaldas de los carrileros. Pero curiosamente la mejor ocasión la encontró en el minuto 53 con una falta desde la frontal que chutó Fran Pérez, aunque el portero Ruiz detuvo sin complicaciones. Quien estuvo cerca de marcar un gran gol a falta de 20 minutos fue Quadri, que volvía tras una leve lesión. El nigeriano recuperó el balón en la frontal pero su disparo se marchó no muy lejos de la escuadra.

En el minuto 75 y con el Lleida dando sensaciones de mejora, Adri Lledó vio la segunda amarilla por una carga en la frontal. A pesar de jugar con uno menos, el Lleida no perdió la cara al partido y, con un escenario de idas y vueltas, el cual se le da bien, pudo llegar al área rival en los últimos minutos de partido. Concretamente, en la última jugada. Unai se plantó solo dentro del área ante el portero, pero a la vez exhausto, provocando que los centrales llegaran a quitarle el balón para certificar el 0-0 final.

Silbidos y pañuelos al terminar el partido

Tras el pitido final y con la confirmación de un nuevo empate del Lleida, el público del Camp d’Esports mostró su malestar con la situación del equipo y el pobre partido con silbidos y gestos de disconformidad. Además, también se mostró algún pañuelo.

Mismos puntos como local que como visitante

Esta temporada los azules ya no hacen del Camp d’Esports un fortín. De hecho, los números afirman que los de Marc Garcia han logrado los mismos puntos en casa que a domicilio, 19. Con el matiz de que como visitante el Lleida ha jugado un partido menos.

Iniciativa solidaria con juguetes y la Creu Roja

El club lanzó una iniciativa conjunta con ‘Creu Roja Joventut’ dónde un asistente podía entrar gratis al partido si aportaba un juguete nuevo. Los requisitos del juguete eran que no fuera ni bélico, ni sexista, sostenible y para niños y niñas de seis a once años.