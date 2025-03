Importante triunfo con susto final

El AEM hizo ayer los deberes en su visita a un rival hundido en el descenso como el Getafe. Pero, como es habitual en el conjunto leridano, los acabó entregando con un punto de sufrimiento, ayer absolutamente innecesario después de tener el partido totalmente atado con un 0-3 que se convirtió en el 2-3 definitivo tras unos minutos finales de destensión.

No obstante, el conjunto leridano regresó del parón internacional manteniendo las buenas sensaciones con las que venía y suma 10 puntos de los últimos 12, que le permiten escalar hasta la cuarta posición, superando al Barça B, y mantener los siete puntos de margen respecto al primer equipo fuera del play off, Osasuna, a falta de siete partidos por jugar.

Las leridanas supieron gestionar el encuentro con sobriedad y sin prisa para adelantarse, hasta que pasada la media hora se colocó 0-2, mediante un gol de falta de Blasco y otro de Inés a la salida de una falta lateral. El 0-3 de Gestera en el 72 parecía sentenciar el choque, pero el Getafe apostó por la anarquía para intentar rescatar unos puntos que necesita como el comer y recortó distancias hasta el 2-3, aunque sin opciones de acabar empatando, lo que le deja penúltimo, con 11 puntos.

En la visita a un rival que afrontaba una de sus últimas balas para optar a la permanencia, el AEM afrontó los primeros minutos con mucha concentración, sin cometer errores que pudieran dar vida a su oponente. Así fue como los primeros minutos fueron un ir y venir de balones largos e imprecisiones, en un campo castigado por la constante lluvía que cayó en Getafe y que dificultaba la circulación, frenando el balón.

La primera en probar suerte fue Loba, con un tiro lejano que salió cerca de la escuadra. El equipo local contrarrestó con dos acciones de peligro de Laura Fernández, en especial la segunda, en la que trató de superar a Mon, ayer titular por la sanción de Laura Martí, con una vaselina suave, pero la meta le adivinó las intenciones y desvió el balón evitando el 1-0.

El córner de las locales fue el origen de otro intento leridano, en un balón largo de Loba que dejó a Evelyn sola ante la meta Lucía Alba, que salió casi al centro del campo, pero el mal estado del césped no permitió que la canaria conectara con el balón antes que la portera.

Fue una ocasión franca para las leridanas, que no dejaron escapar otra, porque en el 32, Blasco lanzó una falta desde el sector derecho de la frontal del área y, con la pierna izquierda, sorprendió a la portera con un remate potente a su palo (0-1).

La lateral valenciana se estrenó como goleadora esta temporada y no fue la única que lo logró ayer, porque seis minutos después, las leridanas aprovecharon otra falta, en este caso un servicio lateral desde la derecha, que Evelyn centró con precisión para que Inés anotara el segundo de cabeza (0-2).

Los dos tantos fueron un golpe duro para el Getafe y un refuerzo para las leridanas, que dominaron a placer hasta el descanso y también tras él.

El conjunto leridano seguía llegando puntualmente a la portería rival, pero no concretó sus opciones hasta el minuto 76, cuando un ataque liderado por Mariajo terminó en un remate al palo de Marilén, que Gestera convirtió en el 0-3 empujando el rechace. Y la destensión que no había llegado con el 0-2, apareció tras el 0-3. El conjunto leridano no encontró la forma de mantener bajas las revoluciones ante un Getafe que se lanzó al ataque a través del caos y sacó partido de ello. Primero en un córner que Tavares cabeceó para el 1-3 en el 86 y ya en el último minuto de partido, con un centro atrás de Lara que Maryame Atiq rechazó hacia su portería (2-3) para darle ligera emoción a un cómodo triunfo leridano.

❘ getafe ❘ El técnico del AEM, Rubén López, dijo estar “muy contento por la victoria” pese a los dos goles encajados en los minutos finales, un tramo sobre el que dijo que “nadie excepto yo se acordará de lo que ha pasado en el tramo final”. De hecho, recalcó que “era un partido vital, como todos de este tramo final, sumar una victoria era importante por los resultados que se habían dado. Creo que ha sido un partido muy completo hasta el 0-3, el equipo ha estado muy serio, sin conceder casi nada, transitando bien y con muchos acercamientos al área rival”.

El entrenador volvió a incidir en la desconexión del tramo final y, aunque reconoció que “habitualmente se nos suele complicar el partido cuando conseguimos resultados tan favorables”, dijo que la situación “no me preocupa en absoluto”.

Por su parte, Laura Blasco reconoció que “no sé si hemos bajado la intensidad, pero en los últimos minutos hemos sufrido bastante”, aunque se quedó con la parte positiva de “habernos llevado los tres puntos, además fuera de casa, donde es difícil sumar”. Una alegría que también compartió María Mon, que ayer estrenaba titularidad en sustitución de Laura Martí. “Es verdad que cuando marcaron el primero, como portera, fue una espinita en el pecho y el segundo fue un jarro de agua fría, pero lo importante es que el equipo ganó”, destacó la leonesa, que se mostró “muy feliz por la oportunidad de jugar en Liga, porque la Copa es un mundo totalmente diferente”.