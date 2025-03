Adri Lledó no terminó el encuentro, ya que fue expulsado por doble amarilla. - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por ARNAU VILÀ FONT

El entrenador del Lleida, Marc Garcia, se mostró dolido con el empate y admitió que “este resultado no es el que queríamos y entiendo la situación”, añadiendo, sobre las quejas de la afición que “no nos podemos quejar del enfado de la gente. Han estado animándonos hasta el final del partido y ha sido al final, tras el empate, que han mostrado su disconformidad”.

En cuanto al juego dijo que “la clave de que no hayamos ganado ha sido que no hemos cogido los rechaces de los centros. Ellos han ganado todas las segundas jugadas de nuestros centros y a partir de aquí han generado los contragolpes” y no dudó en definir el juego de los suyos como “poco eficiente”.

A la hora de referirse a sus jugadores, el entrenador valoró que “el equipo no ha estado mal, porque los jugadores se han vaciado y lo han dado todo” añadiendo que “el plan estaba claro, ya que con Cortijo sabíamos que podíamos generarles peligro”. Marc Garcia insistió en el argumento de los centros: “El Elche Ilicitano es de los equipos que más goles encaja mediante centros laterales” explicando que “son un equipo que acumula muchos hombres en el medio por que en defensa cierran con cinco dejando espacios en las bandas”.

Finalmente explicó que “mi deber es mañana –por hoy– venir aquí bien temprano, volverme a mirar el partido y ver qué hemos hecho mal para corregirlo y pensar en el próximo rival”.

Fer Cortijo, por su parte, afirmó que “hemos empezado la segunda parte sin ser nosotros” y añadió que “nos está pasando lo contrario a lo que nos ocurría el año pasado, cuando éramos fuertes en casa y nos mostrábamos más débiles fuera”

Otro jugador, Campins, dijo que “este equipo lo va a dar todo hasta el final, que nadie tenga dudas. Tenemos que superar la presión de jugar este tipo de encuentros porque así se nos complica el partido”, concluyó.