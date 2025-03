El Alpicat se asegura jugar el play off a la OK Liga

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El equipo femenino del Hoquei Club Alpicat ha conseguido matemáticamente la clasificación para el play off de ascenso a la OK Liga, cuando todavía quedan nueve jornadas para la conclusión de la fase regular. Las jugadoras que dirige Mats Zilken se aseguraron el billete después de ganar el pasado sábado en la pista del Caldes por 2-3.

El Alpicat comparte ahora el liderato de la Nacional Catalana femenina con el Palau de Plegamans B, ambos con 55 puntos, 31 más que el Caldes, el equipo que está ahora fuera de las cuatro primeras plazas que dan acceso al play off, ya que todos los filiales de los equipos de OK Liga que compiten en esta categoría no pueden jugarlo. Es por ello que Palau, Voltregà, Cerdanyola, Manlleu, Vila-sana, Bigues i Riells, Sant Cugat y Mataró están descartados.

“El objetivo en esta fase regular era clasificarnos para el play off, pero la verdad es que todo ha ido mucho mejor de los que esperábamos. Ahora el reto es clasificarnos como primeras para tener el factor pista a favor en todas las eliminatorias”, declaró Zilken.