El CE Pardinyes sube a Segunda Catalana

El Club Escacs Pardinyes ha dado el salto a la Segunda Catalana después de proclamarse campeón de la categoría Preferente. El club, que ha iniciado una fase de expansión con la captación de jugadores, recupera así una categoría en la que ya compitió hace dos décadas, en los años 2002, 2003 y 2004. “Es un gran éxito para el club, porque llevábamos muchos años en Preferente y nunca habíamos tenido hasta ahora opciones de subir”, explica Jordi Obis, de 23 años, presidente que el próximo mes de abril cumplirá un año en el cargo, en el que es el más joven en la historia de la entidad, fundada en 1992 “y probablemente el más joven de toda Catalunya”, añade.

La competición no empezó bien para el club, que perdió el primer partido 4’5-5’5 ante el Almenar, pero que certificó el ascenso en la última jornada al ganar 4-6 al Club Escacs Lleida. “Este triunfo supone un paso adelante y un impulso al ajedrez, no solo para el CE Pardinyes, también para el conjunto de la ciudad, ya que no hay ningún otro equipo de la capital del Segrià en Segunda. El club vuelve a situarse en la competición catalana”, añade.

Obis explica que, cuando llegó al cargo hace un año, “hicimos un análisis de la situación del club y pensamos en hacer algo para rejuvenecernos y captar nuevos jugadores”. Ahora compiten en torneos federados 37 jugadores, aunque el total con que cuenta el CE Pardinyes es de cerca de 60.

“Hemos empezado a organizar torneos de promoción para niños que están teniendo una buena acogida” y destaca que “en la última Festa Major de Pardinyes, en agosto de 2024, organizamos un torneo en el que participaron casi 100 jugadores de toda Catalunya y de fuera. Lleida tiene potencial, está viniendo gente, no solo de Lleida ciudad y damos clases de pago, aunque también dos días a la semana son gratuitas para todo el que venga al club”, concluye.