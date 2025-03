Albert Aliaga, presidente del Hiopos Lleida: “pido calma y estar unidos, quedan 13 batallas”

Albert Aliaga, presidente del Força Lleida, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad al entorno, asegurando que la situación del equipo, pese a estar solo una victoria por encima del descenso, “no es dramática”, y pidió “calma y unión”, porque reconoce que “es la única manera de sacar esto adelante”, al tiempo que desveló que ha dado un toque de atención a la plantilla porque considera que la actitud y la implicación “son innegociables”, apuntó.

Aliaga se reunió ayer con la plantilla antes de comparecer ante los medios de comunicación para pedir serenidad al famoso entorno que tanto popularizó el malogrado Johan Cruyff. Asumió que con las derrotas en Bilbao y Coruña “hemos perdido dos balas importantes que nos hubieran dado algo de vida”, pero reiteró que “estamos compitiendo en cada partido y no debemos perder la perspectiva de dónde estamos y de cómo está la competición”.

Reiteró que “la situación no es dramática, que yo sepa no estamos en descenso aún”, y apeló al sentido común y a la unión. “Por favor, mantengamos esta unión que hemos conseguido, no nos alarmemos más de la cuenta. Somos conscientes de que venimos de varios años en los que hemos ganado mucho, pero también hay que mirar dónde estamos, en la mejor Liga de Europa, y miremos un poco más atrás para recordar de dónde venimos, y todo eso lo pongamos en valor”. Aliaga insistió en quitar hierro a la situación porque la presión y los nervios “se transmiten a los jugadores, que al fin y al cabo son los que nos tienen que salvar, y que son los mismos que compitieron contra Baskonia y ganaron al Gran Canaria”, dijo.

También lamentó que se vaya diciendo que en el club no se trabaja por la demora en el fichaje de un pívot. “Me sabe mal que exista esta sensación, porque aquí no se para de trabajar, pero para traer a jugadores que no aporten, no los traeremos. Los que nos tienen que sacar de aquí son los jugadores que tenemos, y este grupo tiene que estar unido”, dijo Aliaga, que añadió: “hay que pedir, no a la afición, porque no se le puede pedir nada más, ellos sí son la mejor afición de la Liga y han demostrado que son de ACB, sino al entorno, una cierta serenidad y tranquilidad”.

En relación a los fichajes que puedan venir, volvió a dejar claro que “solo ficharemos si encontramos a alguien que nos mejore. Estuvimos muy cerca de traer al jugador que ha fichado el Manresa (Traoré), pero no pudimos. ¿Por qué?, porque no estamos jugando competición europea. Seamos conscientes de dónde estamos, qué presupuesto tenemos y de dónde venimos, pongámoslo en valor, porque si no lo hacemos, no lo disfrutaremos”, reiteró.

El presidente del Força Lleida, que asumió que ha pecado de inexperto, también desveló que después del entrenamiento de ayer dio un toque de atención a la plantilla, a la que reclamó más entrega e implicación en los partidos. “Es algo innegociable”, apuntó, al tiempo que dejó claro que no permitirá “más faltas de actitud” y lanzó un aviso: “Me comprometo públicamente, y así se lo he dicho a la plantilla, a que si conviene tomar cualquier decisión no será con palabras, sino que se tomarán acciones”, aseveró. “Nos quedan 13 finales, 13 batallas, siete de ellas en casa, y la primera la tenemos este domingo. Hay que salir con el cuchillo entre los dientes”, afirmó.

Batemon: “Estar en la Liga ACB es una buena oportunidad para mí”

El Hiopos Lleida presentó ayer a su última incorporación, James Batemon, que ya debutó en la pista del Coruña con buena nota, siendo el máximo anotador y el mejor valorado. El escolta estadounidense dijo que el recibimiento “ha sido muy bueno” y destacó que “los compañeros me han animado, lo que ha sido de gran ayuda teniendo en cuenta que he tenido que dejar mi familia en mi país y venir solo”.

Desveló que se decidió a fichar una vez hubo hablado con Gerard Encuentra, que le convenció del rol que iba a tener en el equipo. “Antes de comprometerme a venir y firmar, obviamente hablé con el entrenador, para preguntar por el juego, la organización interna del equipo, para evitar ir a un equipo sin una estructura clara o con inconvenientes similares, así que el entrenador me informó sobre sus planes para el equipo y sobre sus previsiones con respecto al tipo de ayuda que yo podía aportarles. Y estuve de acuerdo con la posición y el rol que se me ofrecía para jugar en este equipo y ayudarles a ganar”, comentó el estadounidense, que tiene claro que “estar en la Liga ACB es una buena oportunidad en mi carrera y para jugar en el baloncesto de élite”, dijo.

Reconoció que pese a la inactividad de seis semanas por una lesión que sufrió con los Brisbane Bullets, ha vuelto en plenas condiciones, y se definió como un jugador “bueno en defensa, paso la pelota y creo oportunidades. No necesito tener siempre el balón en mis manos para ser eficaz”.

Por su parte, el director deportivo, Joaquín Prado, dijo que se trata de un jugador “capaz de generar juego de muchas formas diferentes”, con “mucha capacidad y personalidad para decidir en momentos complicados, que nos puede dar un punto de fiabilidad” y, sobre todo, “con experiencia en situaciones como la que estamos, peleando por muy permanencia muy ansiada”.

Considera a Encuentra y a Prado intocables

Albert Aliaga también quiso dejar claro que en ningún momento se ha cuestionado la continuidad ni de Gerard Encuentra ni de Joaquín Prado. “Las figuras de Gerard y Joaquín no son negociables, pase lo que pase estarán hasta el 30 de junio, igual que yo, si no me echan antes, y toda la junta directiva”, aseguró el presidente.

Luka Bozic continúa al margen del equipo

Luka Bozic continúa sin poderse entrenar con el resto del equipo debido a la sobrecarga muscular que sufre en un gemelo y que le impidió jugar el pasado domingo en la pista del Coruña. Hoy está previsto que pase más pruebas para ver si mañana ya puede entrenar.