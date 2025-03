El Cadí busca seguir en racha ante Perfumerías Avenida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu recibe hoy la visita de otro club histórico de la Liga Femenina, el Perfumerías Avenida de Salamanca (20.00), con la tranquilidad que le da haber encadenado tres victorias que le han permitido alcanzar un cómodo margen con respecto a las posiciones de descenso. Después de ganar a Joventut (79-77), Estudiantes (72-70) y en la pista del Celta de Vigo (65-71), las jugadoras de Isaac Fernández se enfrentan con confianza al tercero de la clasificación, en una semana que también le llevará el fin de semana a visitar la pista del segundo clasificado, el Girona.

El entrenador de las urgelenses, Isaac Fernández, explicaba que “el equipo está bien”, admitiendo que “siempre es más agradable la semana de trabajo después de ganar, que si vienes de una derrota”. El técnico añadió que “estamos en un buen momento de juego. Ya veníamos antes de jugar bien, pero ahora este buen juego también se ha transformado en victorias en los últimos partidos. Por tanto, el equipo se encuentra con confianza”.

Sobre la dificultad del partido de hoy dijo que “es complicado, siempre lo es ante este equipo y sabemos que no hay nada hecho, queda todavía mucha Liga por delante”, añadió. Explicó también que cuenta con todas sus jugadores para este duelo, aunque “alguna arrastra molestias que, no obstante, no le impedirán jugar. Están todas disponibles”.

El equipo, además de la racha de dos victorias que le han cargado de moral y le han dado tranquilidad, confía en el hecho de jugar en casa, con el apoyo que siempre muestra la afición urgelense en el Palau d’Esports.

En cuanto al rival, el Perfumerías Avenida, no está teniendo una temporada cómoda, como demuestra el hecho de que ocupa la tercera posición en la tabla, por detrás del líder Valencia y del segundo clasificado, el Girona, próximo rival de las urgelenses. A dos victorias de las valencianas, las salmantinas buscarán un triunfo que les permita acercarse a la primera posición.