El Vila-sana, obligado a ganar al colista de la Liga

El Vila-sana recibe hoy al colista de la OK Liga, el Mataró (21.00), en un partido en que está obligado a ganar para recuperar la confianza antes de recibir el sábado en la Champions al Fraga, en un duelo que definirá si juegan o no la Final Four de la máxima competición continental. Después de la derrota del pasado fin de semana en la pista del Cerdanyola (4-3), las del Pla d’Urgell no pueden permitirse más tropiezos si quieren seguir optando al título de Liga.

Lo reconocía la capitana del equipo, Maria Porta, consciente de cómo se ha complicado la competición doméstica tras el grave tropiezo en Cerdanyola. “No digo que sea imposible la Liga, pero las cosas se nos han complicado. Es cierto que puede pasar de todo y vamos a afrontar lo que queda de temporada con el máximo optimismo y luchando todos los partidos”.

Del partido ante el Fraga dijo que “primero tenemos que centrarnos en ganar hoy al Mataró y a partir de este jueves ya pensaremos en el del Fraga”. El sábado, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, Vila-sana y Fraga se juegan una plaza en la Final Four.