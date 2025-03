Triunfo plácido del Vila-sana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ VILA-SANA ❘ El Vila-sana se reencontró con la victoria después de la decepcionante derrota del pasado fin de semana en Cerdanyola. Lo hizo con una plácida goleada sobre el colista, el Mataró, al que superó por un contundente 8-1 en un partido que quedó sentenciado muy pronto y en el que la única duda era cual sería la diferencia final en el marcador. Una buena dosis de moral para las jugadoras a las que entrena Lluís Rodero, antes de afrontar el decisivo partido del sábado ante el Fraga, en la Liga de Campeones, en el que los dos equipos luchan por una plaza en la Final Four.

Después del duro revés sufrido el sábado y conscientes de que la relajación se paga caro, en una Liga en la que ya no hay play off, el Vila-sana, que no tiene ya margen de error en la competición doméstica, saltó a la pista decidido a marcar muy pronto las diferencias. La capitana, Maria Porta, solo necesitó diez segundos para firmar el 1-0 y, con un Mataró que no podía frenar los ataques locales, Dana Antón firmó el 2-0 con un duro remate en el minuto 5.

Bajó un poco la intensidad el equipo local, que solo sufría en alguna contra aislada, mientras que en ataque seguía teniendo ocasiones claras, como la de Ana Horche en el minuto 8 o Victòria Porta en el 13. Las del Pla recuperaban la bola con facilidad y, a cinco minutos del descanso, Luchi Agudo anotó el 3-0.

La salida del equipo en la segunda parte fue más contundente aún que en la primera y en tres minutos liquidó el partido. Ana Horche puso el 4-0 a los pocos segundos de la reanudación y Gimena Gómez, con un doblete en dos minutos, rubrió la sentencia con el 5-0 (27’) y el 6-0 (28’).

Aunque el Mataró marcó el 6-1 en el minuto 31, con un remate de Farners Prat, la rápida recacción de las leridanas, con el 7-1 (32’) de Dai Silva cortó en seco cualquier remota posibilidad de sufrimiento. Maria Porta, con un perfecto remate en el minuto 42, cerró el marcador con el 8-1. Sumados los tres puntos, ahora toca preparar el decisivo duelo del sábado ante el Fraga.