“Tenemos que saber quiénes somos e ir juntos a la guerra”

El Hiopos Lleida afronta mañana (17.00) la visita del Zaragoza en el Barris Nord, un partido en el que los leridanos tienen “muchas ganas de revertir la mala dinámica”, según declaró su técnico, Gerard Encuentra, que tiene claro que, para conseguir un buen resultado, “nuestro deseo tiene que ser superior a su talento”.

De hecho, dejó claro que “tenemos que ser conscientes de quiénes somos e ir todos juntos a la guerra”. “Hay 15 o 16 plantillas mejores que la nuestra. ¿Eso quiere decir que tengamos que quedar por debajo? Pues no. Hay una cosa en la que no nos puede ganar a nadie: en la entrega y la energía. Eso a veces no te da para ganar, pero tenemos que demostrar que si nos quieren superar, el rival tendrá que sudar mucho”, destacó.

Con el diagnóstico muy claro, el entrenador leridano explicó que “si vamos todos juntos, mucho mejor, porque si nos peleamos entre nosotros, perdemos fuerza”. “Al equipo no le falta actitud, la plantilla quiere revertir la situación. Pero ya explicó el presidente cuál era la situación, fuera de aquí nos ven como los últimos y nosotros tenemos que morder, porque últimamente nos ha faltado energía y eso no nos puede pasar”, añadió el técnico, que pidió “no dar más vueltas” a la charla del presidente, Albert Aliaga, con la plantilla de inicios de semana.

Además, Encuentra hizo énfasis en “la sensación de haber perdido dos balas contra Coruña y Bilbao”. “Ganar uno de los dos partidos nos hubiera dado un comodín. Lo que da rabia es no haber podido ni competir. Desde mi punto de vista, estos dos rivales tienen un punto más de calidad que nosotros a nivel de plantilla, pero eso no quiere decir que no se los pueda ganar. En estos casos son mejores y desearon más la victoria, por eso no pudimos competir”.

Sobre el Zaragoza, remarcó que “tiene una gran plantilla”, que “por nombres es uno de los mejores equipos que pasará por aquí en lo que queda de Liga”.