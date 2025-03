Aplazado el partido del Barça al morir su médico

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

agencias

❘ barcelona ❘ El partido entre el Barcelona y Osasuna, que debía disputarse anoche en el Estadio Olímpico Lluís Companys, fue suspendido por el fallecimiento del médico del equipo azulgrana Carles Miñarro. El partido, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, quedó aplazado hasta nueva fecha, según comunicó el Barcelona.

Fuentes del club azulgrana informaron a Efe que Miñarro, de 40 años, falleció súbitamente por la tarde en el hotel de concentración del primer equipo.Los propios futbolistas pidieron al club la suspensión del encuentro y al tratarse de un motivode fuerza mayor, la normativa de LaLiga permite aplazar el partido.

Tanto LaLiga como Osasuna dieron luz verde al aplazamiento y será ahora la patronal del fútbol español quien decida una nueva fecha para la disputa del partido. A las 20.42 horas, 18 minutos antes del inicio del encuentro, el club azulgrana anunció por la megafonía del recinto ubicado en Montjuïc la suspensión. Un poco antes, miembros del cuerpo técnico de Osasuna se lo comunicaron a los porteros del equipo, los únicos futbolistas que estaban ejercitándose.

“La Junta Directiva y el conjunto de trabajadores y trabajadoras del FC Barcelona queremos transmitir nuestro más sincero pésame a familiares y amigos, acompañándolos en el sentimiento en estos momentos tan difíciles”, rezó el comunicado del Barcelona. El centrocampista del Barcelona Pedri González publicó un mensaje de condolencias a través de redes sociales: “Aún no me lo creo. Un fuerte abrazo para la familia y amigos de Carles”. LaLiga y clubes como el Real Madrid y el propio Osasuna emitieron comunicados oficiales dando el pésame.

Miñarro se incorporó al primer equipo del FC Barcelona esta temporada procedente del equipo de fútbol sala. Entró a trabajar en el club en 2017 después de seis años como Médico adjunto de la Unidad Asistencial y Preventiva del Deporte del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, cargo que compaginó con el de jefe de los servicios médicos del Centre d’Esports Sabadell (2014-16).

Valencia y Alavés alimentan sus esperanzas de salvación

El Valencia venció (2-1) al Real Valladolid ayer en la jornada 27 de LaLiga EA Sports para salir del descenso en un día intenso por abajo donde el Deportivo Alavés también venció (1-0) al Villarreal y el Leganés cayó (2-1) contra el RC Celta.

El sábado vino cargado de la tensión por evitar el descenso, con suerte dispar y mucho por decidir. En el caso del Valencia, los goles de Diego López y Umar Sadiq sacaron al equipo de la zona de descenso en un partido que el colista logró empatar justo antes del descanso, pero los valencianistas no perdonaron para salir de la zona roja seis meses después.

Dos fechas posibles para jugar el partido

Hay dos fechas para disputarse el Barça-Osasuna que son posibles. La primera de ellas sería el fin de semana 26 y 27 de abril, siempre y cuando el Barça no se llegase a clasificar para la final de la Copa del Rey, prevista para el 26. Está en las semifinales coperas frente al Atlético, con 4-4 en la ida. La vuelta se jugará el 2 de abril. La segunda de ellas sería la semana del 19 al 25 de mayo. No hay encuentro intersemanal, y podría jugarse el 21, que es miércoles. La jornada 38 se concentrará en el domingo 25. No hay muchas alternativas porque el Barça está inmerso en todas las competiciones posibles.