Con la miel en los labios

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars estuvo muy cerca de lograr la clasificación para la Final Four de la Champions, pero no pudo superar al Fraga por más de un gol y cayó eliminado por el average general (5-4). El conjunto del Pla, que había perdido el duelo de la primera vuelta por 2-1, tuvo el pase en sus manos, pero las oscenses se mostraron más efectivas y lograron dos goles decisivos en los últimos 5 minutos, citándose con el Gijón en semifinales.

Las leridanas firmaron el mejor partido de la temporada, saliendo concentradas y logrando las primeras ocasiones a través de Dai Silva y Gime Gómez. El Vila-sana fue el único en la pista en unos momentos en los que el Fraga solo las vio venir. En el minuto 8, Soto derribó a Gómez cuando se marchaba sola hacia Anna Ferrer. La falta directa la lanzó Horche, despejándola la portera visitante, pero Gómez no perdonó poco después, aprovechando una asistencia de Felamini desde el fondo (1-0). La jugadora argentina estuvo muy activa durante los primeros minutos y casi marcó el segundo, pero su lanzamiento salió por encima del larguero. En el minuto 11 fue objeto de un penalti cuando el juego estaba parado. Victòria Porta no perdonó e hizo subir el 2-0 al marcador. En una demostración de superioridad absoluta, el Vila-sana marcó el tercero cuando Agudo le robó una bola a Rebeca González y superó a Ferrer (3-0). La bronca de Jordi Capdevila a sus jugadoras hizo que el Fraga despertara y empezar a crear peligro, aunque sin llegar a poner a prueba a Anna Salvat. De hecho, Soto estableció el 3-1 cogiendo por sorpresa a todo el equipo leridano. Antón probó a Ferrer en dos ocasiones y Luchi Agudo también se quedó sola ante la portera visitante antes del final de la primera mitad, en la que el Vila-sana estuvo casi perfecto.

El segundo acto no pudo empezar mejor, con el 4-1 de Silva, que aprovechó una bola suelta tras el ataque de Gime Gómez. Las del Pla estaban más cerca de la Final Four y Victòria Porta pudo sentenciar en una falta directa. Sin embargo, Ferrer fue más rápida. Julieta Fernández también pudo recortar diferencias en una falta directa, después de la décima del Vila-sana, pero Salvat despejó. Cuando el conjunto leridano estaba más cómodo llegó el 4-2 de Sanjurjo, que aprovechó una contra. Quedaban 10 minutos. Victòria Porta plasmó otra vez la superioridad de las locales con un golazo en jugada personal, el 5-2. Pero el Fraga no bajó los brazos, ni cuando cometió su décima falta. Esta vez fue Agudo la que se encontró con Ferrer. Tercera falta directa y tercera ocasión perdida. A falta de solo 5 minutos, Victòria Porta estuvo muy cerca del sexto y se entró en una fase de muchos nervios y descontrol. Llegó el 5-3 de Sanjurjo, después de alguna duda, ya que la bola rebotó y pareció no haber entrado. Las oscenses estaban a solo un tanto del pase a la final a cuatro y así se lo hizo saber Capdevila en el último tiempo muerto. Soto estuvo cerca y también lo estuvo Victòria Porta. Pero quien tuvo el gol del pase fue Arxé, que marcó desde lejos el 5-4, dejando mudo a un Municipal que contó con un nutrido número de aficionados del Fraga. Con poco más de un minuto por delante, el Vila-sana se lanzó al ataque, incluso con la superioridad numérica de jugar sin portera, pero no encontró la manera de superar a Ferrer. Las tres derrotas, especialmente la de la tercera jornada de la fase de grupos ante el Manlleu, han sido un lastre demasiado pesado para el Vila-sana, que se quedó casi sin opciones cayendo en la quinta en Palau i Solità. El subcampeón de Europa no estará entre los cuatro mejores.

❘ vila-sana ❘ El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, se mostró dolido por la eliminación de la Liga de Campeones a pesar de ganar al Fraga. “El deporte ha sido injusto con nosotras. Creemos que merecíamos estar en la Final Four, ya no solo por este partido, sino por el que hicimos en Fraga. Hemos hecho el mejor partido de la temporada, pero en el momento en el que teníamos que sentenciar hemos fallado muchas ocasiones. También hemos cometido un error grave en el 5-3, dando alas al rival”. Sin embargo, Rodero manifestó que “estoy muy orgulloso de mis jugadoras, del cuerpo técnico y de la afición, ya que no hay una pista que sea así. Estoy muy tocado porque me cuesta ver a las jugadoras así, ya que no han podido regalarse un pase que era más merecido que el del año pasado. Tocado porque no hemos tenido ese punto de suerte que el Fraga sí tuvo en algunas fases. Me sabe muy mal, porque la afición y las jugadoras se lo merecen todo”. El entrenador leridano también dijo que “seguramente es mejorable la manera en la que hemos llevado el partido del 5-2 al 5-4, pero también es verdad que podíamos haber marcado hasta ocho goles. Tampoco hemos tenido suerte en el arbitraje, porque en la jugada del cuarto gol ellas cometen pasivo. Es una jugada que nos deja sin la clasificación. Pero deportivamente no hay nada que objetar. Lo único que me queda es pedir perdón a la afición por no haber conseguido el objetivo de estar entre los cuatro mejores porque era algo que se merecían”, añadió Rodero.