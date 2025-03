Otro circuito en peligro

Toda la actividad automovilística en el Circuit de Lleida de autocross ha quedado paralizada desde el pasado mes de enero y sine die porque una parte importante del terreno sobre el que está situado tiene una afectación medioambiental que impide a la Paeria renovar el convenio de cesión con la Escuderia Lleida, que ha sido la gestora de la instalación desde que se inauguró en 1999, hace ahora 26 años. El circuito, situado junto a la antigua N-II, en dirección a Alcarràs, está construido sobre una finca municipal, que es la que está afectada en su mayor parte por la normativa medioambiental, y un terreno privado cedido por la familia Simorra. Es el segundo circuito de motor que cesa su actividad en la ciudad de Lleida en menos de un año, después del de Rufea de motocross (ver desglose).

“El circuito tiene una afectación de carácter ambiental, no todo, sino una parte, pero que impide llevar a cabo la actividad normal, de modo que hemos comunicado al club que lo paralice todo de forma temporal hasta que conozcamos todos los detalles y decidamos qué hacer”, explicó a SEGRE el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, que reconoció que el futuro de la instalación en su emplazamiento actual “está en peligro”, ya que “hay una normativa que nos impide renovar el convenio y las normas hay que acatarlas”, señaló.

No obstante, apuntó que “estamos trabajando en diferentes alternativas una vez tengamos toda la información”, y no descartó construir un trazado nuevo en otra zona de la ciudad. “Reubicarlo es una opción y estamos trabajando en eso, pero primero tenemos que saber qué afectación tiene el equipamiento y luego buscar cómo lo podemos solucionar”, indicó Quiñónez, que no ve descabellada la reubicación, aunque eso supondría un coste importante para el consistorio. “Si llegara a pasar este escenario, estamos valorando varias opciones de cómo dar prioridad para que la ciudad no se quede con una instalación menos. Es un equipamiento que tiene muchos años y también podría ser una buena opción buscar otra ubicación para adecuarlo a la nueva normativa y modernizarlo”, puntualizó.

Desde la Escuderia Lleida se ve con cierta intranquilidad la situación, al tiempo que son pesimistas sobre poder seguir como hasta ahora. La posibilidad de reformular el actual trazado para ubicarlo en la zona que no está afectada por la normativa medio ambiental “es inviable”, según reconocieron ayer fuentes del club, ya que no hay espacio suficiente, y la opción de reubicarlo la ven con buenos ojos, aunque entraña un problema económico, ya que supondría una inversión que cifran en medio millón de euros. “Es una opción que se baraja, pero no sé la viabilidad que tendría el proyecto a nivel económico”, apuntaron fuentes de la escudería, que este año no han pedido ninguna prueba federada.

El de Rufea ya tiene toma de riego y la Paeria quiere reflotarlo

La Paeria se ha propuesto reactivar a corto plazo el circuito de motocross de Rufea, que lleva casi un año cerrado y tres sin ninguna actividad motociclista. El consistorio ha resuelto ya una de las deficiencias que tenía la instalación, la falta de una toma de agua para regar, que fue una de las causas que esgrimió el Moto Club Segre para renunciar el pasado mes de mayo a seguir con la gestión de la instalación que llevaba desde hacía 27 años, concretamente desde 1996.

La instalación ya tiene toma de agua para regar el circuito, una obra que le ha supuesto al ayuntamiento una inversión de unos 50.000 euros. “Ya hemos llevado el agua, ahora estamos teniendo conversaciones con la Federación Catalana de Motociclismo para intentar recuperar el circuito en su máxima plenitud. Nos hace mucha ilusión que vuelva a funcionar”, señaló Jackson Quiñónez. Aunque abrió las puertas a que el Moto Club Segre vuelva a asumir la gestión, “estaríamos encantados”, dijo, cree que es complicado porque “había una situación de desgaste y cansancio, porque años atrás, antes de entrar este nuevo equipo de gobierno, no se hizo nada en el equipamiento para mejorarlo. Ahora estamos intentando recuperarlo”, aseguró.