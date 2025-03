Pol Puiggener, del Club Esportiu Alba de Tàrrega,campeón mundial de esquí de fondo en los Special Olympics

Pol Puiggener Marsà, un esquiador de fondo de 22 años perteneciente al Club Esportiu Alba de Tàrrega, conquistó ayer la medalla de oro en los Juegos Mundiales de Invierno Special Olympics, que se disputan en la estación italiana de Pragelato, en la región del Piamonte y a 100 km de Turín, donde es el único representante leridano en la delegación española y el único también que compite en esta modalidad.

Puiggener se impuso en la distancia de 7,5 kilómetros estilo libre con un tiempo de 32’06.55. “Me ha salido una carrera perfecta, salí rápido y nadie me ha atrapado. Hasta creo que he corrido demasiado rápido”, bromeaba Pol, mientras su entrenador Jordi Garriga valoraba el gran nivel mostrado por su pupilo. “Pol ha patinado muy bien y a buen ritmo. Ha sido además muy regular. En la primera vuelta ha marcado un tiempo de unos 11 minutos, en la segunda otros 11, y en la tercera todavía ha sido más rápido ya que la ha hecho en unos 10 minutos aproximadamente”, explicó su entrenador y técnico del Club Esportiu Alba.

Hoy tendrá la posibilidad de sumar su segunda medalla en la prueba de los 5 kilómetros, donde también tiene depositadas grandes esperanzas de hacerse con uno de los tres puestos del podio.

“Iré a por todas, intentaré ganar como he hecho hoy, pero si no lo consigo no pasa nada”, manifestó Pol, quien estuvo a punto de no poder ir a esta competición internacional de no ser porque a última hora consiguió un patrocinador, la firma Equiptank de Anglesola, que le ha permitido desplazarse hasta territorio italiano.

Puiggener, que asegura que el esquí de fondo “es mi segundo deporte después de la natación”, ya consiguió una medalla en 2017 en los Mundiales celebrados en Austria, cuando logró la plata en la distancia de 2,5 km con solo 14 años y siendo el deportista más joven del equipo español.

Pol nació y vive en la localidad de Santa Coloma de Queralt (Tarragona), pero siempre ha estado vinculado a entidades leridanas dada la cercanía. Además del esquí de fondo, ha practicado y competido en natación (primero en el Club Natació Cervera y después en el Club Esportiu Alba) y en ciclismo.

Por otra parte, el leridano Álvaro Terreros es el director técnico de Special Olympics España y en esta competición está al frente de la delegación española.