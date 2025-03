El Vila-sana visita hoy al Sant Cugat con la obligación de ganar

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Todavía con la decepción de la eliminación de la Champions el pasado fin de semana, el Vila-sana vuelve hoy a la Liga con la obligación de sumar la victoria en la pista del Sant Cugat (12.30), para no alejarse todavía más de la cabeza de la tabla, que ocupa el Telecable Gijón con 6 puntos más que las leridanas.

“Afrontamos el partido como lo hacemos siempre, sabiendo la importancia de los tres puntos, con el máximo respeto al rival y con confianza”, explicaba ayer el técnico, Lluís Rodero, que tiene la duda de Luchi, con un esguince en el tobillo. “El equipo está preparado, hay jugadoras que han de dar un paso adelante y lo darán y vamos concentradas para ganar tres puntos importantísimos”, añadió el entrenador.

Rodero admite que “ha sido una semana complicada, porque duele quedarte fuera de la Champions cuando no lo merecimos”. Afirmó que “si el rival es mejor, lo aceptas. Pero en esta Champions, menos el día que perdimos con el Palau, hemos sido mejores en todos los partidos y nos hemos quedado fuera. El equipo tiene que levantarse porque aún quedan cosas por las que luchar”, valoró.

Admitió la importancia del partido. “No podemos fallar en la Liga, no quiero oír que es un rival fácil, porque no lo es. La del Sant Cugat no es una pista sencilla y tenemos que estar bien para competir en todos los partidos que nos quedan”.