Puiggener repite medalla de oro en los Special Olympics

Pol Puiggener ganó ayer su segunda medalla de oro en los Juegos Mundiales de Invierno Special Olympics, que se disputan en la estación italiana de Pragelato, en la región del Piamonte, a unos 100 kilómetros de Turín. Si el jueves se colgó el oro en la prueba de los 7’5 kilómetros de esquí de fondo, ayer repitió el cajón más alto del podio en la prueba de los 5 kilómetros. Puiggener, de 22 años y perteneciente al Club Esportiu Alba de Tàrrega, fue el más rápido y firmó un tiempo de 20:34.82, mientras que la medalla de plata fue para Alexander Wurm con un crono de 23:11.13. El bronce fue para otro esquiador del equipo español, Alfonso Cabo, que paró el reloj en 24:56.23.

Pol Puiggner, el único leridano en el equipo español que participa en esta competición internacional, se mostraba eufórico tras ganar su segunda medalla de oro en dos días. “Me ha ido perfecto. He quedado primero dos veces. He ido muy rápido y nadie me ha podido atrapar. He sido el más rápido los dos días”, explicó.

Por su parte, Jordi Garriga, su entrenador y técnico del Club Esportiu Alba, explicó que “la carrera ha ido perfecta. Pol ha hecho prácticamente el mismo tiempo en las dos vueltas, unos 10 minutos en cada una de ellas. Ha esquiado muy bien, muy fluido, y ha ido adelantando a rivales. Ha podido coger un buen ritmo y ha ganado su segunda medalla de oro”.

El esquiador del Club Esportiu Alba de Tàrrega ha podido participar en estos Juegos Mundiales de Invierno gracias al patrocinio de la firma Equiptank, de Anglesola. En 2017, con 14 años, ya logró una medalla de plata en los Mundiales que en aquella ocasión se celebraron en Austria. En aquella cita internacional era el deportista más joven de la delegación española y logró la medalla en la distancia de los 2,5 kilómetros

Pol nació en la localidad tarraconense de Santa Coloma de Queralt, donde también reside, pero siempre ha estado vinculado a entidades leridanas. Además del esquí de fondo, también ha competido en natación, primero en el Club Natació Cervera y también en su actual club, el Alba de Tàrrega. Este joven deportista también ha practicado ciclismo.