Los Márquez implantan su ley

Marc y Àlex Márquez ampliaron ayer su dominio en el Mundial de MotoGP, que lideran con mano firme. Después de firmar un doblete histórico en la primera prueba del curso, en Tailandia, ayer volvieron a ser primero y segundo en la carrera Sprint de Argentina, como ya hicieron en la del circuito asiatico. Los hermanos de Cervera volvieron a firmar una exhibición, la tercera consecutiva. Tres triunfos seguidos para Marc y tres segundos puestos consecutivos para Àlex, al frente de la clasificación con 49 y 38 puntos, respectivamente, por los 30 que tiene Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, tercero en la general.

Además de su segunda victoria “Sprint”, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), logró su segunda ‘pole position’ de la temporada en el Gran Premio de la República Argentina de MotoGP, que se disputa este fin de semana en el circuito de Termas de Río Hondo. En este mismo escenario el italiano Matteo Bertelle (KTM) y el español Manuel González (Kalex) también repitieron el resultado de Tailandia: la ‘pole position’ en Moto2 y Moto3, respectivamente.

Marc Márquez lideró de principio a fin las doce vueltas de la carrera Sprint. El ocho veces campeón del mundo de motociclismo no falló en la salida, como tampoco lo hicieron Alex Márquez o ‘Pecco’ Bagnaia, que se aprovechó del fallo en ese momento del francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), que salía tercero pero cayó hasta la sexta posición, superado también por su compatriota Fabio Quartararo (Yamaha YZR m1 ) y el español Pedro’Tiburón’ Acosta (KTM RC 16).

Poco a poco se fueron destacando los hermanos Márquez, con ‘Pecco’ Bagnaia en la tercera plaza en cabeza de un grupo perseguidor, en el que estaban Acosta -que fue perdiendo ‘fuelle’ con el paso de las vueltas-, Zarco, Quartararo, Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) y Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP). En la quinta vuelta Marc y Alex Márquez ya contaban con más de 1,6 segundos respecto a Bagnaia y, en la séptima de las doce vueltas de carrera los hermanos ya tenían más de 2,2 segundos sobre el italiano. A tres vueltas del final Marc Márquez aumentó a medio segundo la ventaja sobre su hermano, lo que hizo que consolidase su victoria.

Marc, que hoy intentará conseguir su victoria 90, con lo que empataría con Ángel Nieto, dijo que “ha salido todo perfecto”, mientras que sobre Àlex valoró que “ha estado fantástico. Yo he apretado de firme desde el inicio y no me podía despegar de él, sí que el domingo, con el doble de vueltas, será, tal vez, más duro aún ganarle”.