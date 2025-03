Oportunidad de oro en Granada

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida cuenta hoy (12.30) con una ocasión de oro para distanciarse de la zona de descenso, pues visita la pista de un Granada muy mermado por las bajas. Sin embargo, los de Gerard Encuentra deben acabar con su gafe lejos del Barris Nord, donde no ganan desde el 27 de octubre, en su visita al Breogán. Desde entonces, 8 derrotas a domicilio. La enorme dosis de moral que dio la última victoria contra el Zaragoza (97-91) y la aparición de un referente en el juego, James Batemon, son los principales argumentos que presentará el Hiopos Lleida en el Palacio de los Deportes, donde estará acompañado de un bueno número de aficionados.

Encuentra advirtió el viernes que ganar fuera es un reto que se ha marcado su equipo. “Nos está costando ganar fuera porque en esta Liga es muy difícil conseguirlo. Está claro que para nosotros tiene que ser un reto e incluso una motivación que la gente diga que sin el apoyo de nuestra afición no somos capaces de vencer”, dijo el técnico. En cuanto al impacto de Batemon, Encuentra dijo que “está sumando en anotación, también en defensa, en comunicación y en intensidad. Esperamos que esta semana haga los mismos puntos que ha hecho estos dos encuentros, pero si no anota 18 que siga sumando en los otros intangibles, que también suman mucho para el equipo”. El técnico deberá volver a dejar fuera de la convocatoria a uno de sus jugadores no nacionales, después de que en el último partido contra el Zaragoza el elegido fuera Van der Vuurst. Encuentra reconoció que el duelo de hoy en Granada “es superimportante”, pero no cree que sea crucial, ya que aseguró que “la salvación no se decidirá hasta el último momento”. Sobre el rival, el técnico dijo que “se han reforzado con tres jugadores y dos debutarán contra nosotros, lo que les dará un plus de energía”.

En este sentido, se estrenarán el georgiano Giorgi Bezhanishvili y el dominicano Omar Silverio, ex del Bilbao. Apenas han entrado en dinámica de grupo durante esta semana, pero sí se espera que estén en el encuentro, casi en plenitud de condiciones, Sergi García, que no jugó contra el Unicaja, y Valtonen, que lleva unas semanas con problemas en la espalda. Es duda Bamforth, mientras que sí están descartados Clavell y Ubal. El primero después de ser intervenido de apendicitis y el segundo lesionado en Málaga. La gran incógnita es Wiley, que lleva un mes sin jugar. “Vamos a ver como respondemos con las circunstancias que tenemos ante un equipo muy atlético”, dijo Pablo Pin, técnico del Granada, dejando claro que “no es una final”. “La llegada de Batemon ha influido en el juego, mete y genera. Además, la entrada de Hamilton les ha dado un pívot que no tenían antes”, añadió.

Un triunfo en las cuatro visitas al Palacio

El balance del Hiopos Lleida en sus visitas a Granada es de un triunfo en cuatro partidos, todos en Primera FEB. La única victoria fue en febrero de 2021, cuando los de Gustavo Aranzana ganaron 80-83, con 24 puntos de Vecvagars, que ahora ejerce como entrenador ayudante del Valmiera letón. El resto de encuentros se saldaron con una amplia derrota, especialmente el de la temporada 2019-20, que acabó 86-47.

El club pone a la venta una nueva camiseta

El Força Lleida puso ayer a la venta una edición especial de la camiseta de la Liga ACB, con un número que garantiza que se trata de una serie limitada. A diferencia de las actuales, esta lleva el escudo de la Liga bordado. El precio de 90 euros incluye un certificado, una foto dedicada del jugador que se elija y una caja especial para guardarla.

El Girona puso presión después de ganar ayer en la pista del Murcia (64-76), superando a los leridanos, que si cayeran hoy en Granada por más de 13 puntos entrarían en descenso.