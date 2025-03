El Alpicat recibe hoy la histórica visita del Barcelona (20.00), que por primera vez jugará un partido de Liga en la pista leridana, mientras que, en esta jornada intersemanal el Pons Lleida jugará en la pista del Noia, en una repetición de la semifinal de la Copa del Rey que se jugó en Calafell el pasado día 8.

“Tenemos que separar el ambiente de la grada, que estará llena y será una fiesta para recibir al Barça, de lo que ocurra en la pista”, explicaba ayer el técnico, Jordi ‘Sito’ Expósito. “El equipo está dolido por la imagen que dimos el domingo en A Coruña (8-3) y queremos que las cosas sean diferentes”, añadió. “Sabemos la empresa que tenemos por delante, ante un Barça que no ha perdido ningún partido y que va lanzado en la Liga, pero no nos vamos a dar por muertos antes de hora” y recordó el último partido en casa ante el Pons Lleida. “Es nuestro referente, también será un partido con componentes emocionales, como lo fue ante el Llista y ante el Barça queremos hacer las cosas bien y ponérselo difícil, alargar el partido lo máximo posible”, comentó.

El Pons Lleida, por su parte, visita al Noia (20.30), que querrá la revancha de la eliminación copera ante los leridanos. Edu Amat dijo que “el de la Copa fue un partido en el que hicimos historia al pasar por primera vez a una final, pero ellos tuvieron ocasiones claras y nos lo pusieron muy difícil, así que espero otro partido complicado”. El entrenador añadió que “la victoria del domingo ante el Calafell nos fue bien para afrontar esta semana complicada”, en referencia a que, tras jugar hoy ante el Noia, el domingo volverán a jugar en casa recibiendo al Caldes.

■ El Lleida Llista ya cuenta con un segundo paquete de 150 entradas para la Final Four de la WSE Europe Cup, después de que el lunes agotara las 150 primeras que recibió. Esta Final Four, en la que el equipo de Edu Amat buscará su cuarto título continental en esta competición, se disputará en Igualada los días 29 y 30 de este mes. El Pons Lleida se enfrentará en semifinales con el equipo anfitrión, el Igualada, en un partido previsto a las 16.15, mientras que la segunda semifinal la jugarán, a las 18.45, los equipos portugueses Riba d’Ave y Tomar. La final será el domingo día 30 a las 12.15.

El Llista empezó a vender el domingo un primer paquete de entradas, a 15 euros y las agotó en solo dos días, por lo que solicitó un segundo paquete que ya le ha llegado.