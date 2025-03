Unai Simón defiende a Iñigo Martínez y no duda de que está lesionado

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El portero de la selección española Unai Simón dijo ayer que le parecen una “falta de respeto” las dudas que están apareciendo sobre la lesión de Iñigo Martínez y su caída de la convocatoria de Luis de la Fuente, asegurando que el central del FC Barcelona no se merece todo lo que se está hablando sobre él. “La verdad es que me parece mal dudar de un jugador como Iñigo Martínez. Si el club ha sacado un parte médico diciendo que está lesionado, creo que es una falta de respeto no hacer caso no solo al jugador, sino poner en evidencia al cuerpo médico del FC Barcelona”, aseguró en rueda de prensa desde la concentración española en Las Rozas.

Además se mostró convencido de que la voluntad del azulgrana era acudir a la llamada del seleccionador. “Estoy seguro que tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido por la lesión que tuvo. Lo que se esté diciendo de él y demás, creo que me parece una falta de respeto y no se merece lo que se está hablando ahora de él”, reiteró. Por su parte, el guardameta del Athletic Club regresa a una convocatoria de la selección tras no haber podido estar en las tres últimas citas por la operación de muñeca a la que se sometió días después de la final de la Eurocopa, y dijo encontrarse “mucho mejor” que a final de temporada y sin problemas para competir a pesar de tener dolor en algunas ocasiones.

Por su parte, en una entrevista al diario Sport, Lamine Yamal, que también está con la selección, dijo que ve al Barça favorito para ganar la Champions. “Cuando acabó la fase de grupos ya dije que el Liverpool era el favorito porque eran los primeros y ahora que han caído, lo somos nosotros”, señaló el delantero azulgrana.