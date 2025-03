El Alpicat hace sufrir al Barça

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Alpicat puso sobre las cuerdas al líder invicto de la OK Liga, un Barcelona que solo ha cedido un empate en 21 partidos, pero que ayer, en su histórica primera visita liguera a la pista leridana, sufrió hasta el final (2-5), se encontró incómodo durante muchos minutos y no sentenció el triunfo hasta los últimos minutos y gracias a su acierto en las acciones a bola parada y a la calidad individual de sus jugadores.

El Barça cumplió el pronóstico que apuntaba a que iba a ganar en su estreno liguero en el Antoni Roure. Pero lo hizo sufriendo más de lo que podía esperar, ante un Alpicat luchador, que dio muy buena imagen ante su afición, que llenó el pabellón y que alargó el partido todo lo que pudo, llegando a soñar, durante muchos minutos, con que al menos podía arañar un punto al todopoderoso equipo azulgrana, que ayer pareció más vulnerable que nunca.

El Alpicat protagonizó una buena puesta en escena. Márc Vázquez apenas necesitó unos segundos para lanzar un primer remate que advertía al Barcelona que debería esforzarse para llevarse la victoria. El equipo azulgrana se vio sorprendido por el arranque de los leridanos, que a los cuatro minutos ya dispusieron de un primer lanzamiento directo por una tarjeta azul a Marc Grau. Pero a Marc Vázquez le paró el lanzamiento el meta Sergio Fernández.

El jugador del Alpicat ya no perdonó en la siguiente que tuvo y, aprovechando la inferioridad del rival, el equipo de Sito se puso por delante con el 1-0 anotado por Vázquez en el minuto 6. La euforia en la grada, no obstante, no duró mucho. En el minuto 9 el propio Vázquez vio la cartulina azul y Ferran Font aprovechó el lanzamiento para firmar el 1-1.

Fueron los peores minutos para el Alpicat, ya que tan solo cuatro minutos más tarde se vieron sancionados con una nueva tarjeta azul, mostrada en esta ocasión a Matx Zilken. Font topó en esta ocasión con la buena intervención de Xavi Bosch, pero en la siguiente jugada Marc Grau estableció el 1-2 (13’). La respuesta local fue un duro lanzamiento lejano de David Ballestero, que salió fura por poco (14’) y, en el minuto 15, el Barcelona colocó el 1-3 con un potente lanzamiento de Pablo Álvarez.

El equipo leridano hizo honor al cántico de sus seguidores, repetido en cada partido, que asegura que “Alpicat nunca se rinde” y pudo recortar distancias con una ocasión de Llenas que no acertó ante Fernández (17’) y, en el 24, con una doble de Ballestero y Pol Besolí. Con 1-3 se llegó al descanso.

En la segunda mitad el Alpicat repitió la excelente salida que ya había mostrado en la primera. Ante un Barça que tiraba más del individualismo de sus jugadores que de juego colectivo, el Alpicat mostró más llegada, tuvo más ocasiones, pero le faltó acierto. En el minuto 30 Pol Besolí sí superó al meta azulgrana con un gran remate que ponía el 2-3 y metía de nuevo al Alpicat en el partido. Incluso pudo empatar en el 33, pero David Ballestero no acertó con el lanzamiento directo por la décima falta del Barça y Zilken, en el 37, volvió a rozar el gol.

El Barça tuvo su mejor ocasión con un remate al larguero de Cervera (38’) antes de encarrilar la victoria cuando solo faltaban 7 minutos para el final. Pablo Álvarez marcó el 2-4 con un lanzamiento directo por la décima falta local. Y en el 45 llegó el 2-5 marcado por Eloi Cervera, que le daba una victoria excesiva para los méritos que había hecho el Alpicat.

❘ alpicat ❘ El entrenador del Alpicat, Jordi ‘Sito’ Expósito, dijo: “Creo que no se lo hemos puesto fácil. Se ha visto a un Alpicat reconocible, con mucha ambición y en muchos momentos al Barça le hemos incomodado mucho. El partido se decide a pelota parada, porque ellos han marcado dos de las tres que han tenido y nosotros no hemos tenido este acierto. Nos ha venido un Barça con necesidad de puntos y el Alpicat ha competido como un león. En la primera parte hemos salido muy bien, después ha habido una serie de decisiones que nos han sacado del partido y el Barça lo ha aprovechado para ponerse por delante pero después nos hemos recuperado y los primeros diez minutos de la segunda parte han vuelto a ser nuestros”, añadiendo que “nos hemos puesto 2-3, hemos tenido la directa para hacer el 3-3, pero cuando perdonas a un equipo grande te lo hacen pagar. Han metido su directa y el último gol es anecdótico e incluso injusto.

Señaló que “me marcho satisfecho con el esfuerzo de los jugadores, la voluntad que han puesto... es imposible dominar al Barça todo el rato, pero ha habido momentos en los que hemos estado muy sólidos. No me marcho contento, pero sí satisfecho del esfuerzo y del trabajo”.

Destacó también que “queremos seguir escribiendo la historia del Alpicat, porque somos nuevos aquí y cada paso que hacemos es historia y hemos salido con esta intencion. Lo mínimo era recuperar sensaciones”, concluyó.