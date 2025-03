Amat renueva por el Llista

Edu Amat seguirá dirigiendo al Pons Lleida dos temporadas más, hasta junio de 2027, después de que ambas partes hayan llegado ya a un acuerdo para la renovación del contrato. “Estoy muy contento de continuar en el lugar donde quiero estar y de seguir creciendo”, afirmaba ayer el técnico gerundense.

Aunque en 2012 ya colaboró con la base listada, no se incorporó al primer equipo del Llista hasta la temporada 2019-2020, entonces como preparador físico, función que desempeñaría la campaña siguiente hasta que en la 2021-2022 pasó a ser el primer ayudante de Albert Folguera, cubriendo la marcha del exjugador Carles Trilla. Después de dos años como segundo y con la retirada de Folguera de los banquillos, el club le dio la alternativa para situarse al frente, en lo que fue su estreno en OK Liga como primer entrenador.

“Se hizo una apuesta por un proyecto a dos años vista, se tuvo paciencia en los momentos más complicados y ahora estamos recogiendo los frutos de ese trabajo y del cambio de mentalidad que queríamos implantar, entrenando cuatro días y apostando por un perfil de jugadores con mayor proyección y rendimiento inmediato”, señaló Amat, de 35 años, que reconoció que los inicios no fueron nada fáciles. “Era un cambio de chip en un proyecto ya consolidado, y eso cuesta de entender, pero debíamos exigirnos este paso adelante para progresar y al final el tiempo nos ha dado la razón”, indicó.

Bajo su dirección, el equipo ha seguido haciendo historia. La temporada pasada, pese a lograr la salvación en las últimas jornadas de Liga, se clasificó por primera vez para disputar la fase de grupos de la Champions League, mientras que en la presente ha disputado la primera final de la Copa del Rey de su historia, que a punto estuvo de conquistar. Además, volverá a disputar este mes de marzo una Final Four europea. “Siempre nos marcamos objetivos ambiciosos. Queríamos estar en la Copa y lo logramos, pero no nos contentamos con eso y cuando nos presentamos en Calafell era para levantar la Copa, sabiendo la magnitud que eso suponía. Queríamos estar en la Final a Cuatro y estamos en ella, pero el objetivo no estar, es traer la Copa a Lleida. Después en Liga queremos estar en play off y cuando lo certifiquemos, entonces pensaremos en pasar eliminatorias. Este es ADN que tiene este grupo y es lo que nos empuja a trabajar con más energía”, aseveró Amat.

❘ lleida ❘ A falta de cinco jornadas para la conclusión de la fase regular de la OK Liga, Pons Lleida y Alpicat se juegan su futuro en la competición, los listados sellar su presencia en el play off y los rojillos la permanencia. En este sentido: los de Edu Amat pueden ser un gran aliado para el Alpicat, ya que tres de los cinco partidos que le quedan son ante rivales directos de su rival provincial, concretamente el Caldes, al que recibe en casa este domingo, y Vilafranca y Voltregà, ambos a domicilio. El Pons Lleida tiene ahora 7 puntos de ventaja sobre el primer equipo que está fuera del play off, precisamente el Caldes que, de ganarlo, dejaría la clasificación a solo dos puntos.

Por su parte, el Alpicat tiene un calendario exigente, con duelos directísimos frente al Sant Just, al que tiene solo a tres puntos, y el Vic, colista y casi descendido, ambos partidos en casa, donde se muestra mucho más solvente. Además, debe visitar a Igualada y Calafell, y cerrará la competición regular recibiendo al Noia, que se estará jugando la cuarta plaza.

Las entradas para la Final Four, casi agotadas

El Lleida Llista está cerca de agotar el segundo paquete de entradas que solicitó para la Final Four de la WSE Europe Cup, que se disputará en Igualada los próximos días 29 y 30 del presente mes de marzo. Después de agotarse en dos días las 150 localidades que la organización había puesto a disposición del Pons Lleida, el club solicitó un segundo pack, el cual está cerca de agotarse, con lo que habrá, como mínimo, 300 seguidores en la semifinales del sábado frente al anfitrión, el Igualada.

Nico Ojeda apura sus opciones para jugar

Nico Ojeda continúa trabajando al margen del equipo debido a la distensión del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha que le ha dejado inactivo el último mes. El último partido que disputó el argentino fue el derbi ante el Alpicat del pasado 22 de febrero. Desde entonces no ha podido reaparecer, perdiéndose la vuelta de los cuartos de final de la Europe Cup ante La Vendéenne, toda la Copa del Rey y los dos últimos partidos ligueros, saldados con una victoria clara ante el Calafell y una derrota el miércoles en la pista del Noia. Se espera que la próxima semana ya pueda entrenar con el grupo, pero su participación en la Final Four es muy dudosa.

El Palau, anfitrión de la Final Four femenina

El pabellón del Palau de Plegamans será la sede de la Final Four de la Champions League femenina, que se disputará el 26 y 27 de abril. Las semifinales enfrentarán al Gijón, líder de la OK Liga, y al Fraga, vigente campeón y verdugo en cuartos del Vila-sana, y al Palau y al Benfica portugués. La final se disputará el domingo.