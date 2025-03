Gerard Encuentra aseguraba ayer que no mira clasificaciones ni da nada por hecho a pesar de que las dos últimas victorias ante el Casademont Zaragoza y Coviran Granada han relanzado, y de qué manera, las opciones de permanencia del Hiopos Lleida, que ahora tiene la zona de descenso a dos victorias más el average con el cuadro nazarí. Reitera que “aún queda mucha Liga”, reconoce que “el hecho de ganar te hace estar más contento y no hay tanta tensión”, pero asegura que “tranquilidad, la justa”. “Si nos relajamos sería el primer paso para volver a una dinámica negativa, y lo que queremos ahora es alargar esta racha de dos victorias todo lo que podamos. No queremos hablar ni de tranquilidad ni de relajarnos”, aseveró.

El técnico leridano reconoció que “estamos muy centrados en seguir mejorando y creciendo para ser más competitivos” y que estar con dos victorias de margen sobre el descenso no quiere decir nada. “Ya se ha demostrado que ganas un par de partidos y parece que sales de ahí abajo, pero luego encadenas dos derrotas y vuelves a estar abajo. Hay muchos equipos implicados y queda mucho aún”, indicó Encuentra, que no esconde que “el hecho de ganar te libera un poco, pero lejos de pensar que puede ser un punto de inflexión. El equipo tiene que seguir luchando y entender que lo que nos está dando este impulso es jugar con intensidad, a nuestro límite. Hay que continuar en esta línea para que cuando acabemos el partido no tengamos esa sensación de que podíamos haber hecho algo más. Eso no puede pasar”, puntualizó.

También desgranó lo que quiere ver de su equipo y lo que tiene que transmitir a los rivales en cada partido. “Tenemos unos valores que queremos que tenga este equipo y hay que ser fieles a ellos, que cuando vean al Lleida sepan que es todo intensidad, energía y lucha. Con estos valores nos tiene que identificar todo el mundo, sin pensar si estamos salvados o no, o si estamos a una victoria o a dos”, afirmó.

Se deshizo en elogios con el Joventut, que pese a la buena temporada que lleva, llegará al Barris Nord habiendo perdido los tres últimos partidos de Liga (en Tenerife y Girona y con el Valencia en casa). “Es un rival muy bueno y tendremos que estar muy bien para plantarles cara. Ha jugado la Copa del Rey y cuenta con un quinteto de nivel Top en la Liga, con Dotson, Robertson, Hanga, Dekker y Tomic. Y el resto de jugadores también son muy buenos y con mucha experiencia, como Ribas, Vives o Pustovyi. Un gran equipo que nos exigirá mucho, pero vamos con muchas ganas de hacer un buen partido ante nuestra gente”, señaló.

La Penya cuenta con uno de los juegos interiores más poderosos de la competición, con sus dos torres Tomic y Pustovyi. A este respecto Encuentra comentó: “Tienen dos pívots muy grandes y nosotros no lo somos tanto, y eso en momentos nos puede incomodar. Si ellos son más grandes, nosotros tendremos que ser más rápidos y buscar estrategias para hacerles daño”.