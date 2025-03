Un leridano en la Fórmula Uno

Publicado por MARTÍN SLAFER SAVIN Creado: Actualizado:

El 13 de julio de 1996 nació en Buenos Aires un niño que años más tarde, ya en Lleida, se convirtió en un joven soñador decidido a que su pasión por la comunicación y el automovilismo fueran también su profesión. Así, Tomás Slafer Savin, que con solo seis años había cruzado el océano con su familia, cargó su maleta de sueños con un objetivo claro: recorrer el mundo informando sobre la Fórmula 1 en la gran pantalla. Finalmente, la oportunidad para hacerlo realidad llegó, siendo el nuevo reportero para la temporada de Fórmula 1 en la plataforma DAZN. Su vida le ha llevado de Argentina a Lleida y de Lleida al mundo. “A pesar de no haber nacido en Lleida, siempre me he sentido leridano. Me he criado aquí y siento que mi vida ha sido mejor gracias a Lleida y su gente. Es un orgullo poder llevar de alguna forma la marca Lleida por todo el mundo”, confiesa en declaraciones a SEGRE.

El nuevo reportero de DAZN decidió que, en vez de acabar la carrera universitaria de Periodismo, tomaría un rumbo menos normativo confiando en que con su talento y esfuerzo lograría cumplir sus metas. En su camino, destacó en medios digitales como ‘Soy Motor’, donde innovó con nuevos formatos como Twitch, y narrando partidos del Força Lleida para la emisora UA1. El periodista, de 28 años, señala sobre su trayectoria hasta llegar a la gran pantalla expuso que “mi camino no ha sido ortodoxo. Cuando llegué a la universidad, ya llevaba dos años escribiendo sobre F1 en el medio con más lectores en lengua castellana. Así que cuando vi el panorama de la clase de Periodismo en la Complutense de Madrid, decidí dejarlo. Después de un semestre abandoné la carrera y decidí estudiar Economía en Lleida. Cualquier cosa me valía, era solo para tener el título que mis padres querían que tuviera, pero yo siempre supe que mi futuro estaba en la F1. No hay sustituto para la pasión para lograr tus deseos”.

Tomás Slafer es el primer periodista leridano en retransmitir en una televisión estatal toda la temporada de la Fórmula 1. La nueva campaña del ‘Gran Circo’ cuenta con un calendario muy exigente. Sobre este nuevo desafió Slafer destacó que “es un reto que, por un lado, da mucho respeto: son 200 días al año fuera de casa, 22 países diferentes en cuatro continentes y miles y miles de kilómetros recorridos; pero que por otro es increíblemente motivador. Estar cerca de los coches, de los pilotos, de la información y poder contarlo a todo el mundo en casa para que tenga la sensación de que también están aquí. Me siento afortunado por ello y no podría estar más motivado con este proyecto”.

“Las cosas que de verdad valen la pena son difíciles”

omás Slafer Savin es el ejemplo de que no hay nada que pueda parar a alguien con talento y ganas de comerse el mundo. Desde niño, la pasión por el automovilismo y la cultura del esfuerzo le han llevado a ir progresando hasta poder alcanzar la cúspide del periodismo deportivo. Sobre su evolución de pasar de escribir notas sin remuneración a retransmitir en una televisión nacional, el joven periodista subraya que “no hay nada que no se pueda conseguir, yo soy el claro ejemplo de ello, comencé desde que tengo conciencia a teclear en el ordenador y más tarde, con 16 años, desde casa, sin ningún sueldo empecé a escribir notas diarias y fui progresando, así es la vida, uno tiene que ponerle amor a las cosas, es la mejor enseñanza de mis padres”. Para todos esos jóvenes periodistas que se sienten frustrados por la falta de oportunidades, aclara que “hay que luchar por lo que uno quiere, las cosas que de verdad valen la pena son difíciles y esa debería de ser la motivación principal para lograrlas”.