Sin alma ni fútbol: el Lleida acaba pidiendo la hora y suma otro empate en el campo de la Peña Deportiva

❘ santa eulària des riu ❘ El Lleida sigue inmerso en una espiral autodestructiva en la que no encuentra ni el carácter ni el fútbol y sumó ayer un insulso empate a cero en el campo de la Peña Deportiva, equipo que ocupa posiciones de descenso directo, que incluso pareció mucho premio para los azules. Los de Iñigo Idiakez apenas llegaron a la portería rival y encima, en el segundo tiempo, tuvieron que agradecer las paradas de Iñaki para sumar el decimosexto empate del curso, que deja a los leridano novenos, con 40 puntos, a cinco de la zona de play off, que marca el Espanyol B.

Durante el primer tiempo no se registró ninguna ocasión de peligro. Los locales intentaban llegar con timidez al área, pero es que el Lleida ni eso. De hecho, siendo generosos, el único tiro a puerta de los leridanos en la primera parte fue un lanzamiento directo de córner de Adri Gené en el minuto 40, que terminó en las manos del portero Picón mientras cogía dirección a portería.

El segundo tiempo prometía más dinamismo por parte de los dos equipos, pero solo fue la Peña Deportiva quien puso una marcha más. De hecho, en la primera jugada tras el descanso, los isleños estuvieron a punto de marcar. Operé calculó mal para rechazar un balón que llegaba botando y se lo dejó al punta Larry, que con toda la portería para él disparó en las piernas de un Operé que ‘pasaba por allí’ después de pasarse de frenada.

Esa jugada la primera de muchas llegadas locales, siempre venían precedidas por un error individual de un jugador del Lleida. El segundo susto llegó en el minuto 54 tras un error de marcaje donde el extremo Dopi se encontró solo ante Iñaki, pero su tiro cruzado fue repelido con las piernas por el portero navarro.

El Lleida no encontraba la inspiración en ataque. Los avisos rivales no despertaron al equipo, tampoco los cambios ofensivos de Dylan y Unax, que perseguían balones sin éxito en un partido dónde Unai estaba sancionado y además, los fallos individuales seguían penalizando. En el 67, Mario erró en un control en la frontal del área propia y le llegó el balón a Larry dentro del área.

El delantero no atinó en el disparo pero su rebote lo recogió Salinas, que en el primer balón que tocaba y con toda la portería para él, mandó su disparo al palo. En los últimos veinte minutos, ante la apatía ofensiva del Lleida, los locales empezaron a buscar un gol que les ayudara a salir del pozo del descenso. Eso provocó que los últimos minutos fueran de resistencia leridana ante el monopolio ofensivo rival. Antes del minuto 90, Fran Pérez registró el único tiro a puerta con cara y ojos para los leridanos.

El madrileño recibió en la frontal pero disparó raso sin complicaciones para Picón. Antes del silbido final, Iñaki volvió a salvar a los suyos tras otro eror de marcaje que dejó a Fraile solo ante el portero. Pero el portero volvió a sacar el pie abajo para salvar un punto en un partido donde las sensaciones fueron aún mucho peores que el resultado.

Iñigo Idiakez: "No me ha gustado nada"

El entrenador, Iñigo Idiakez, destacó que “el equipo ha hecho mal muchas cosas”, reconociendo incluso que “suerte hemos tenido de las paradas de Iñaki porque me he dado cuenta que de hoy no me ha gustado nada”, explicó.

El técnico dijo que “el equipo no entrena para jugar este tipo de partidos, la verdad es que hemos entrenado bien durante la semana, pero ha llegado el partido y no nos ha salido nada”. El entrenador vasco dejó claro que “hemos generado poco y hemos regalado mucho, este es el resumen del partido”.

Idiakez quiso hablar sobre el viento, presente durante el partido: “Está claro que ha influido en el juego, en la primera parte lo teníamos a favor y no hemos sabido generar”, destacó.

El entrenador concluyó diciendo que “tanto el cuerpo técnico como los jugadores debemos hacer un ‘click’ para intentar cambiar el rumbo del equipo en las seis jornadas restantes”.

El hombre del partido de ayer, Iñaki Álvarez, destacó que “la realidad es que los porteros deberían de verse lo menos posible”, añadiendo que “si un portero destaca es porque la defensa ha hecho mal las cosas”. “Creo que desde el vestuario debemos dar un empujón porque parece que estamos bloqueados”, destacó el arquero, visiblemente afectado por la situación.

Finalmente, Neyder Lozano explicó que “toca ser autocríticos” y pidió que “cada uno se mire a él mismo y piense en revertir esta situación”.