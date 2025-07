Idiakez: "Es la final de las finales"

El Lleida CF recibe este domingo (17.00) al Terrassa en el Camp d'Esports en un partido que se ha convertido "en la final de las finales" para el conjunto azul. El técnico de los leridanos, Iñigo Idiakez, asumió en rueda de prensa que "es la última oportunidad para engancharse en la lucha por el play off, porque si pierdes ya se pone muy difícil", además de admitir que "tenemos que cambiar la imagen de estos tres últimos partidos", en los que los azules suman dos puntos de nueve posibles desde su llegada al banquillo.

Así, para un partido clave ante un Terrassa que llega en una situación muy similar a la del Lleida (undécimo a seis puntos del play off, con los azules novenos, a cinco), el entrenador vasco pidió que "la afición venga a ayudarnos, porque los jugadores nos necesitan y sin ellos somos uno menos". "Sé que están enfadados con nosotros y les pedimos perdón, pero solo pido que durante el partido nos apoyen y, después, si no les gusta lo que hacemos, que nos piten si hace falta, pero tengo mucho optimismo de que el partido sea la clave para mirar hacia arriba", añadió el entrenador, que recupera a Unai Garcia, tras cumplir sanción, y mantiene la baja de Solbes, por lesión, además de la duda de Òscar Rubio, que ya se perdió el último partido.

El técnico reconoció también que "el partido del domingo fue muy malo" y también que "aún no he encontrado el once ideal". De hecho, reiteró una semana más que "el equipo ha entrenado muy bien y la plantilla es muy buena, pero llevamos mucho tiempo sin dar con la tecla. Somos seres humanos, pasan muchas cosas por la cabeza de todo el mundo y es muy difícil jugar con esta ansiedad de que no salgan las cosas".

Para dejar atrás este mal momento, Idiakez explicó que "intentamos darles a los jugadores el máximo de instrumentos para que estén seguros de lo que hacen y en mi caso me toca acertar con los once que salen de inicio, que no me arrepienta de la decisión a los 20 minutos y que den lo máximo, esto es innegociable".

Además, espera que el Terrassa "nos lo ponga muy difícil, porque son un bloque que trabaja muy bien y tiene un equipo que también está hecho para hacer play off". De hecho, dijo que "sin duda será importante saber manejar la presión en el partido, porque somos dos equipos hechos para estar en la promoción y los dos estamos fuera. Hay que saber manejar los tiempos y tener paciencia".