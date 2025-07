Nueva cita con la historia

El club ha preparado esta pancarta para animar hoy en Les Comes al Pons Lleida.

El Pons Lleida vuelve a citarse hoy con la historia. Abre la Final Four de su competición fetiche, la WSE Europe Cup, enfrentándose en el pabellón de Les Comes con el anfitrión y vigente campeón, el Igualada (16.15). El equipo leridano ha ganado este torneo en tres ocasiones y busca este fin de semana convertirse en el primero que levanta el trofeo por cuarta vez. La otra plaza para la final de mañana se la disputarán, a las 18.45, dos equipos portugueses, Riba d’Ave y Tomar.

El Pons Lleida entrenó ayer por la tarde en la pista igualadina y su entrenador, Edu Amat, reconoció que “jugamos contra los favoritos. El Igualada solo ha perdido un partido en casa esta temporada y para llegar a esta Final Four ha eliminado a equipos como el Calafell o el Sporting portugués, que es el vigente campeón de la Champions. Pero pienso que nosotros llegamos preparados y ya tenemos ganas de que sea sábado a las 16.15”, explicó tras el entrenamiento de ayer.

El equipo leridano ya ha hecho historia solo con su clasificación para la Final Four. Es el único equipo que ha disputado seis. Y lo ha hecho de forma prácticamente consecutiva, ya que las ha disputado en 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2025. Tiene el récord de ser el único equipo que ha jugado cinco seguidas, debido a que en 2020 no se disputó por la pandemia y el pasado 2024 no estuvo en esta competición, ya que, por primera vez en su historia jugó la Champions.

El Llista también posee otro récord en la WSE Europe Cup, ya que es el único que la ha ganado tres veces de forma consecutiva, en 2018, 2019 y 2021. Solo otros tres clubes tienen tres títulos, el Barcelos portugués, el Liceo y el Novara italiano. Si gana hoy y mañana sería el único en tener cuatro títulos.

El equipo no estará solo en Les Comes, ya que unos 300 seguidores leridanos les apoyarán desde las gradas, al que que valoró muy positivamente Edu Amat. “El club ha hecho un esfuerzo y nuestros seguidores han respondido. No estaremos solos, notaremos al apoyo de estos 300 aficionados”, explicó.

El técnico señaló que “llegamos preparados y tenemos armas para usar y argumentos para sacar el partido adelante. Vamos con optimismo siendo conscientes de contra quien jugamos”. Amat dijo también que “es un partido difícil pero estamos preparados y vamos a tratar de no cometer errores, ser fiables y constantes. Tenemos que hacer un partido serio y estar firmes en defensa”.

Para este partido en principio sigue siendo baja Nico Ojeda. “Esta semana no ha entrenado con el grupo, sí que ha hecho trabajo aparte. No está para jugar, no sería lógico, aunque sí estará en el banquillo por si puede ayudar de alguna manera”.

Partido clave para el Alpicat, que se mide en casa ante el Sant Just (20.00)

El Alpicat afronta hoy ante el Sant Just (20.00) un partido clave, el primero de los cuatro últimos para que finalice la fase regular de la Liga, de los que el equipo de Jordi ‘Sito’ Expósito juega tres ante su afición. “Somos conscientes de lo que nos jugamos, ahora nos vienen dos partidos seguidos en casa ante rivales directos, Sant Just y Vic y, sabiendo que dependemos de nosotros mismos”, señaló el técnico. “Somos optimistas y tenemos ilusión, porque en casa contamos con el apoyo de nuestra afición, que nos ayuda mucho. No son partidos fáciles, pero a todos los equipos les cuesta mucho ganarnos”, añadió. Sito tiene a todos los jugadores disponibles para el partido de hoy.

El Vila-sana recibe al Bigues i Riells con la obligación de ganar

El Vila-sana recibe hoy al Bigues i Riells (19.00) en un partido en el que no se puede permitir un tropiezo para no descolgarse de la cabeza de la clasificación, en una jornada en la que se enfrentan los dos primeros clasificados, Palau de Plegamans y Fraga (13.00). El equipo oscense es líder con 51 puntos, aunque con un partido más, mientras que Palau de Plegamans y Telecable Gijón están empatados a 48 puntos, con las del Pla d’Urgell cuartas con 45.

Las leridanas dependen de sí mismas, ya que han de jugar contra los tres primeros clasificados, necesitan ganar para recortar puntos, porque no tienen margen de error en la Liga.