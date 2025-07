El Pons Lleida ha caído derrotado contra el anfitrión Igualada en las semifinales de la Europe Cup en una igualada semifinal (4-3) que deja a los leridanos en las puertas de poder luchar por el cuarto título de la Europe Cup. En un pabellón de las Comas con un ambiente de lujo y una gran presencia de aficionados listados, el vigente campeón de la competición se ha acabado imponiendo en un partido de alternativas, donde el Igualada se ha empezado avanzando y, a pesar de la remontada del Pons Lleida al descanso (1-2), el conjunto de Anoia ha vuelto a darle la vuelta al marcador para llevarse el triunfo.

El partido se ha complicado para los leridanos sólo empezar, ya que pasado un minuto y medio, el Igualada ha tenido una falta directa que Roger Bars no ha desperdiciado y ha convertido en el 1-0. A pesar del golpe inicial, la reacción leridana no ha tardado a llegar y Nuno Paiva ha reestablecido el empate a los diez minutos de partido (1-1). Con la igualdad reinando, los de Edu Amat han aprovechado una situación de superioridad numérica para avanzarse en el marcador antes del descanso. A falta de 4 minutos, el portero del Igualada, Guillem Torrents, ha cometido un penalti que le ha supuesto la tarjeta azul. Nuno Paiva no lo ha convertido, pero Miguélez ha aprovechado la superioridad numérica para anotar el 1-2.

Sin embargo, el inicio de la segunda parte ha sido calcado a de la primera, con otro gol de Roger Bars de bola parada, en este caso un penalti, que ha colocado el 2-2 sólo empezar. Si en la primera parte el Pons Lleida le había dado la vuelta al marcador, en la segunda lo ha conseguido el Igualada, que se ha vuelto a adelantar con el 3-2 de Marc Carol a 17 minutos del final. Los minutos pasaban sin movimiento al marcador, aunque Nico Ojeda ha desperdiciado una falta directa a 10 minutos del final. Pero a falta de 5 minutos, los dos equipos han encontrado portería en un minuto loco por pasar del 3-2 al 4-3. Primero Ruano ha hecho el 4-2, que ha encontrado una rápida reacción con el 4-3 de Jordi Badia, que dejaba a los listados con opciones hasta el final.

El Igualada ha tenido la sentencia a falta de un minuto y medio en una falta directa que Martí Zapater ha parado a Roger Bars, pero las opciones del Pons Lleida se han desvanecido definitivamente poco después, porque en la acción ofensiva posterior Fran Torres ha visto la tarjeta azul. Joel Roma ha errado el lanzamiento, que ha chocado con el palo, pero el Igualada ha acabado atacando con uno más en el minuto final y ha mantenido el 4-3 que le ha dado el acceso a la final delante su afición.