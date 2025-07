El Pons Lleida lucha hasta el último segundo pero se queda fuera de la final

❘ igualada ❘ El Pons Lleida no estará hoy en la final de su torneo fetiche, la WSE Europe Cup, competición que ha ganado tres veces de forma consecutiva (2018, 2019 y 2021). Y no estará porque se lo impidió el Igualada, anfitrión y vigente campeón del torneo continental, que se impuso por 4-3 en un partido muy intenso en el que contó con la colaboración de varias decisiones polémicas de los colegiados, que encresparon a los miembros de la plantilla leridana y a los 300 seguidores que no cesaron de animar al equipo desde las gradas del pabellón de Les Comes, desde una hora y media antes de comenzar el partido. El Igualada será el que jugará hoy la final y su rival será el Tomar que, en el duelo potugués, venció 1-5 al Riba D’Ave.

El Pons Lleida afrontaba su sexta Final Four con la ilusión y la ambición de convertirse de nuevo en finalista y levantar por cuarta vez la copa de campeón, algo que no ha hecho nadie. Cuatro equipos, además del leridano, están empatados a tres trofeos: Barcelona (POR), Liceo de A Coruña y Novara (ITA).

Edu Amat ya recordaba en la previa que delante iban a tener al favorito, lo que incrementaba la dificultad del partido. Y el Llista se lo puso muy difícil al equipo de l’Anoia, tanto que le discutió la victoria hasta los últimos minutos, que tuvo que afrontar con un hombre menos por una tarjeta azul a Fran ‘Tombita’ Torres a 1.16 para el pitido final. El Igualada iba por delante con un marcador ajustado (4-3) y el speaker reclamaba a la afición que hiciera un último esfuerzo para animar a su equipo, apelando a “la magia de Les Comes”. Lo que no se podían esperar los leridanos era que en esa “magia”, la “poción” la iban a poner los dos árbitros italianos.

Aunque la diferencia de criterio se ponía continuamente de manifiesto, las jugadas concretas que encresparon a los leridanos fueron cuatro, todas en la segunda parte, después de que al descanso se hubiera llegado con ventaja leridana por 1-2. La primera, nada más empezar la segunda parte, un penalti que, más que riguroso, dio la impresión de que era falta en ataque. Roger Bars aprovechó la acción para poner el 2-2.

La segunda acción fue en el minuto 39. Con 3-2, un claro penalti del portero del Igualada, que merecía la azul, se quedó en una simple falta. Era la décima, pero si hubiera pitado penalti y tarjeta, el Igualada hubiera seguido con 9 faltas, tema importante en hockey. El lanzamiento lo hizo Nico Ojeda, que reapareció tras varias jornadas. Falló y el marcador siguió 3-2.

En el minuto 45 los árbitros no vieron un claro penalti sobre Sebas Moncusí y, en la contra el Igualada marcó el 4-2. Y a 1.16 para el final, otra caída dentro del área local, en esta ocasión de Darío Giménez, quedó también sin castigo y la reacción de rabia de Fran ‘Tombita’ Torres, que derribó a un jugador del Igualada, le costó la azul, con lo que el Llista acabó el partido en inferioridad.

Con un ambiente digno de las grandes ocasiones, con las respectivas aficiones puestas en pie para recibir a los equipos, el Pons Lleida empezó bien el partido, buscando la portería del Igualada. Y eso que recibió muy pronto el primer golpe. Antes de los dos minutos de juego, los árbitros señalaron un penalti a favor del Igualada que, en esta ocasión, pareció claro, aunque era perfectamente evitable. Roger Bars, ayer en estado de gracia, marcó el 1-0 –el capitán del equipo local marcó los tres primeros goles de su equipo, el 1-0, el 2-2 y el 3-2–.

Reaccionó bien el Llista que empató en el minuto 11 con un gran gol de Nuno Paiva. El propio portugués pudo ampliar la diferencia, pero erró un penalti cometido por Torrents, que le costó la azul, aunque en la acción siguiente Miguélez sí acertó con el 1-2. Pese a todos los reveses el Llista estuvo siempre en el partido, ya que Badia hizo el 4-3 en elminuto 46’. Pero ayer, la “magia” era local.

Amat: “Hay árbitros mucho mejores para pitar una semifinal europea”

Edu Amat estaba molesto por el arbitraje, pero no quiso ser muy explícito. “No hablaré del arbitraje. Ya sabíamos que veníamos a casa del anfitrión, no digo que piten a su favor, pero sabemos que todo es más difícil así. Pienso que hay árbitros mucho mejores para pitar una semifinal de una competición europea. ¿Si el trato ha sido igual para un equipo y para otro?, mirar las imágenes y juzgarlas, yo no entraré”, explicó.

También se quejó de la pista. “Es una lástima que un partido como este se vea afectado por la pista. No estaba en conciciones, resbalaba mucho y los jugadores no se han encontrado a gusto nunca. Ha sido un factor que nos ha dificultado mucho hacer nuestro juego rápido y vertical”. Del partido comentó que “la primera parte la dominamos bien, el penalti de la segunda condiciona mucho y eso te cambia el guión de la segunda parte desde el primer minuto, pero el equipo ha seguido trabajando y con el 4-3 seguimos creyendo pero los ultimos dos minutos hemos tenido que tirar más de coraje que de cabeza”.

Badia: “Agradecemos la ayuda que hemos tenido desde Lleida”

Jordi Badia, triste como toda la expedición leridana, tuvo palabras de elogio para los 300 seguidores que se desplazaron a Igualada. “Estamos superagradecidos por la ayuda que hemos tenido desde Lleida, estando aquí con nosotros. Se ha creado este año un vínculo mágico entre todos. En la pista el equipo lo ha dado todo pero el premio se lo han llevado ellos”. Añadió que “es evidente que veníamos con mucha ilusión, estamos bien en la Liga, nos vamos tocados, pero esto es deporte”.