Victoria de fe

❘ Alpicat ❘ El Alpicat se agarra con firmeza a la permanencia en la OK Liga con la mayor goleada de la temporada, 8-3 ante un Vic que, con la derrota, certificó su descenso. Los de ‘Sito’ Expósito alcanzan los 24 puntos y sueñan ahora, a falta de dos partidos, con la permanencia directa, ya que tras esta enorme victoria, por el marcador y su importancia, están empatados con el Caldes, el Voltregà y el Sant Just. Sin embargo, los leridanos tienen el average perdido ante estos conjuntos. Por abajo, casi todo decidido. Un empate o una derrota hoy del Vilafranca en la difícil pista del Liceo certificaría, como mínimo, la opción del play out para el Alpicat y descendería a los barceloneses.

El equipo del Segrià salió al choque a morder. A los tres minutos ya tuvo su primera gran opción: tarjeta azul para Vives y falta directa a favor tras tocar con el stick la mano de Marc Vázquez. La lanzó Miquel Serret, que falló tanto el disparo como el rechace, pero las intenciones del Lleida.net estaban encima de la mesa. Ballestero lo probó desde lejos con insistencia, hasta que en el minuto 6 soltó un latigazo que se estrelló en el palo. Se mascaba el gol. Mientras, el Vic apenas llegaba a pista contrario, y cuando lo hacía, se topaba con un inspirado Xavi Bosch, que respondió bien a los pocos intentos visitantes en el primer tiempo.

El juego fluía rápido, sin interrupciones, y con los locales comiéndose el parqué. En el minuto 12 se rompió la pared: transición eléctrica, pase quirúrgico del Zilken al segundo palo y definición certera de Jan Munné para abrir el marcador (1-0). Apenas habían acabado de celebrarlo cuando, un minuto después, Zilken culminó con clase una acción tejida por Munné y elevó el 2-0. En pleno vendaval llegó el tercero: otra vez Munné como arquitecto y Ballestero como ejecutor. Tres goles en tres minutos. El pabellón Antoni Roure, un volcán.

Con el 3-0 el partido bajó pulsaciones, pero los leridanos siguieron dominando. Miquel Serret aún pudo ampliar la ventaja antes del descanso, pero se topó con un gran Puigbí, que puso todo su talento para evitar la masacre. Al descanso, la sensación era clara: el Alpicat había convertido una final por la salvación en un monólogo de autoridad, energía y fe.

El segundo tiempo arrancó con un ritmo más pausado, pero pronto Miquel Serret, tras una gran combinación con su hermano Joan Ramon, firmó el 4-0 que hizo vibrar al pabellón. Aunque el Vic parecía condenado a perder la categoría, sacó orgullo: Crespo sorprendió a Bosch desde el medio campo (4-1), y aprovechando dos azules consecutivas para el Alpicat, logró acercarse hasta el 4-3. Era el minuto 41 y se abrió un momento de locura. Los locales tuvieron que defender con tres jugadores de pista. El miedo se instaló por momentos en la grada. Sin embargo, cosas del trepidante juego que es el hockey, el destino cambió de bando. El Vic cometió su décima falta y Munné, implacable, transformó la directa (5-3). Apenas un minuto después, el mismo Munné firmó su hat-trick (6-3), y en la jugada siguiente, Miquel Serret amplió la ventaja (7-3). La locura final se desató cuando Joan Ramon Serret marcó el octavo tras una nueva azul para el Vic. En solo tres minutos, el Alpicat anotó cuatro goles que desataron la euforia y sellaron una victoria, la séptima del curso en casa, que permite soñar. Los ocho tantos también significaron la mayor goleada del Lleida.net esta temporada y en la OK Liga. El conjunto del Segrià casi tiene sellado, como mínimo, la lucha por el play out y ahora sueña con la permanencia directa. Quedan dos partidos. Seis puntos que serán decisivos para el Alpicat.

❘ lleida ❘ Tan solo tres días después de ganar en la pista del Vilafranca (3-4), el Pons Lleida afronta hoy un exigente partido en el Onze de Setembre, donde recibe al Reus (12.00) con el objetivo de sumar tres puntos que le mantengan en la lucha por la cuarta posición, ya que, con el play off en la mano, el equipo desea quedar lo más arriba posible para optar a jugar la próxima temporada, por segunda vez en su historia, la Liga de Campeones.

El entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, explicaba ayer que “llegamos bien, somos conscientes de que es un partido importante y lo que queremos es sumar los tres puntos para seguir enganchados a la parte de arriba, donde ellos llevan toda la temporada. Luchamos por la cuarta posición y, por qué, no, intentaremos conseguir la tercera posición, algo que no será fácil”, explicó.

Amat descarta que el Llista se tome el partido como una revancha por la final de la Copa del Rey, en la que se impuso el Reus. “No, para nada nos lo tomamos como una revancha. La Copa ya pasó, ahora es un partido diferente y estamos en la Liga. Fue una final en la que perdimos ante ellos, pero ahora lo que está en juego son tres puntos importantes. No veo que tenga ningún sentido hablar de revancha. Queremos ganar por la importancia de los puntos y porque nuestro objetivo es escalar el máximo de posiciones posibles en la clasificación”, comentó el técnico del equipo leridano.

Amat ya dará más minutos a Nico Ojeda que, tras reaparecer en la semifinal de la WSE Europe Cup ante el Igualada, ya jugó unos minutos en Vilafranca. “Nico está mejor y ahora se trata de que vaya teniendo minutos. Jugamos en casa y tiene que ir cogiendo ritmo”. Este es el último partido antes del descanso de Semana Santa tras el que se jugarán los dos últimos partidos de fase regular.

Expósito: “Hay que sacar pecho y pensar en positivo”

“Las sensaciones son buenísimas. Hemos hecho el partido que teníamos que hacer y somos justos merecedores del triunfo”, afirmó ‘Sito’ Expósito tras la victoria del Lleida.net Alpicat por 8-3 ante el Vic en un duelo clave. El técnico reconoció que el partido se complicó por las azules, pero destacó la reacción del equipo: “Sabíamos que el Vic se lo jugaría todo para no bajar, pero hemos demostrado que esta victoria tenía que ser nuestra”, valoró. Con 24 puntos y dos jornadas por disputar, el Alpicat se agarra al sueño de la salvación: “Soñamos claramente. Si el Liceo gana al Vilafranca, evitamos el descenso directo. Tiene mucho mérito para un recién ascendido”, remarcó. Sobre el tramo final de Liga, Expósito fue claro al señalar el hambre que tiene el grupo. “Hemos ganado tres de los últimos seis partidos. Hay que sacar pecho y pensar en positivo. Todavía no hemos ganado fuera de casa, pero esa victoria puede ser la siguiente en Calafell”, concluyó.