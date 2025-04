Balón de oxígeno

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

❘ premià de dalt ❘ Después de una semana marcada totalmente por los temas extradeportivos, en la que salió a la luz la situación de impagos que vive la plantilla y la entrada del club en preconcurso de acreedores, el Lleida vivió ayer su primera alegría en mucho tiempo, con una victoria ante el descendido Badalona Futur (0-1), que permitó que un grupo de futbolistas en un muy mal momento recuperara la sonrisa gracias a un tanto de Adri Gené, que valió la primera victoria con Iñigo Idiakez.

De este modo, y a falta de cuatro partidos, los leridanos se alejan a cuatro puntos del play out, que ocupa el Andratx, aunque tienen un margen de siete para no jugarlo, ya que el equipo balear es el mejor de los cinco decimoterceros y no jugaría la promoción. Además, el Lleida se encuentra a los mismos cuatro puntos del play off, pese a ser undécimo, y evita el descenso directo de forma matemática.

En cuanto al juego, el Lleida viajaba a un escenario incómodo, un campo pequeño y de césped artificial, en el que los leridanos dieron continuidad a su mal momento y ni siquiera registraron un tiro a puerta en el primer tiempo, que dejó otro golpe nada más arrancar.

Fue así porque a los ocho minutos, Neyder Lozano se echó al suelo con claros gestos de dolor en la rodilla izquierda, la misma que se lesionó hace un año, y fue sustituido por Diego Iglesias.

El Lleida necesitaba la victoria para espantar los fantasmas, pero las verdaderas ocasiones de peligro fueron para el Badalona Futur. La primera, en el minuto 37, cuando el mediocentro Cervera cortó un pase de Quadri y disparó fuerte al centro, donde se encontró las manos duras de Iñaki. La segunda fue sobre el añadido y volvió a tener a Iñaki como salvador, ya que mandó a córner un tiro envenenado de Fondarella.

La dinámica del encuentro cambió en la segunda parte y la primera ocasión de los azules llegó a los cinco minutos, en las botas de un Fran Pérez que remató un centro raso de Cortijo. Aun así, el meta Yari leyó bien las intenciones estirándose hacia el segundo palo. A pesar de la mejora leridana, Iñaki tuvo que volver a aparecer pasada la hora de partido. El punta Guille Andrés se desmarcó muy bien y recibió solo ante él, aunque en una posición forzada que le impidió rematar de forma limpia. A pesar de ello, Iñaki detuvo bien con el cuerpo el disparo mordido. Poco después, Idiakez introdujo al campo a Naranjo y Adri Gené, que volvieron a salir como suplentes y, ayer sí, acabaron siendo decisivos como revulsivos. De hecho, su entrada quedó justificada en el minuto 71, cuando Adri Gené recibió junto a la línea de la frontal del área y, a la media vuelta, conectó un disparo a la escuadra para firmar un golazo (0-1).

Los últimos instantes fueron residuales. Los leridanos no tenían problemas para conservar la posesión en campo contrario, certificando así la primera victoria de Iñigo Idiakez como entrenador azul, que supone un pequeño rayo de esperanza en el horizonte gris en el que está instaurado el club.

El entrenador del Lleida, Iñigo Idiakez, se mostró "muy orgulloso de mis jugadores" tras conseguir la primera victoria con él en el banquillo, añadiendo que "hay que saber que esta no era una victoria nada fácil, a pesar que el rival ya está descendido. Sacar adelante el partido así hace que esté muy contento de mis jugadores".

El donostiarra aseguró que “el resultado habla aún mejor de ellos, que lo han dado todo, todos me han sorprendido muy positivamente”, celebrando que “el partido de hoy nos da crédito y confianza para seguir hasta el final”. Además, también tuvo palabras para la afición desplazada, diciendo que “los tres puntos van para ellos, siempre están con nosotros y hoy han venido muchos a vernos, se lo merecen”. Finalmente, sobre la lesión de Neyder, afirmó que “el daño ha sido en la misma pierna en la que tuvo la lesión, pero toca esperar al informe médico para saber el alcance real”.

Adri Gené, ayer goleador, destacó que “es una situación en que la que lo estoy pasando muy mal, porque es el club de mi tierra y cuando vine no esperaba encontrarme lo mismo que cuando me fui”. Además, Fran Pérez afirmó que “el equipo trabaja bien todas las semanas, lo que algunos partidos recogemos los frutos y otros no”.

Neyder, atendido por el ‘fisio’ rival al no tener el Lleida

Ante la situación económica, tal y como adelantó SEGRE, el fisioterapeuta del Lleida, Joan Eritja, abandonó la disciplina del equipo y, por lo tanto, no acudió al partido. Así, el equipo leridano se presentó sin responsable médico autorizado para atenter a los jugadores sobre el terreno de juego, lo que provocó que Neyder Lozano, que se dolió de la rodilla que ya se lesionó el año pasado, tuviera que ser atendido por el fisioterapeuta del Badalona Futur, Lluc Carmona, que durante el partido tuvo que salir al campo a preocuparse por los jugadores de ambos equipos.