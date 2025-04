Eduard Bedmar, un campeón en taekwondo paralímpico

Publicado por POL ROBERT VIVES Creado: Actualizado:

Seis medallas de oro en los campeonatos de Catalunya, 1 en pareja y 5 individuales; 6 medallas de oro en los campeonatos de España, 2 en pareja y 4 individuales, y una medalla de plata en los campeonatos de España en parapoomsae, todas en taekwondo paralímpico, modalidad en la que se agrupan los deportistas según su discapacidad. Este es el increíble palmarés del tarraguense Eduard Bedmar, a quien una discapacidad no ha frenado para hacer lo que más le gusta: practicar taekwondo adaptado. Las últimas medallas de oro de su palmarés las consiguió en febrero en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, una a nivel individual y la otra por parejas.

Bedmar, de 50 años, empezó a practicar este deporte cuando tenía 19 años, a raíz de un accidente de circulación que sufrió con la moto. “Empecé con el taekwondo porque habían abierto un gimnasio en Bellpuig y me dijeron que me apuntara, no podía andar, tenía la pierna partida del todo, me propusieron probarlo y en un mes ya andaba y corría perfectamente”, explica. Después lo dejó por cuestiones laborales, pero hace 8 años se volvió a enganchar.

Anteriormente practicó fútbol y atletismo, pero no le transmitían lo que le aporta el taekwondo. “Para mí es una vía de escape, es muy noble, bilateral, ya que utilizas todo tu cuerpo, para mí es un deporte muy completo en todos los sentidos, tanto físico como mental”, afirma, quien añade que le aporta beneficios como “seguridad en mí mismo, equilibrio y fuerza”.

Bedmar entrena cada día, entre 12 y 14 horas por semana, combinando físico y taekwondo. Solo dos días acude al gimnasio, el resto entrena en su garaje. Este vecino de Tàrrega es un ejemplo para muchos, ya que es una persona que a pesar de que la vida le ha puesto muchas dificultades, ha conseguido seguir adelante haciendo lo que más le apasiona, por eso quiere dar un mensaje para todos: “Que hagan lo que quieran hacer, que nadie se marque los límites, a mí muchas veces me habían intentado marcar lo que tenía que hacer, pero no, que se los marquen ellos. Todos sabemos cuáles son nuestros límites, tengamos discapacidad o no”, concluye.